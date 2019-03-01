HABER

Fatih’te binada yangın: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 05:26 | Son Güncelleme

Fatih’te binada yangın: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Fatih’te dört katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yedikule Mahallesi Merhaba Caddesi üzerinde bulunan dört katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, duman tahliyesi yaptı. Ekipler, içeride kalan yaşlı bir erkeği çıkardı. Sağlık ekipleri, içeriden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacakTekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacak
Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptıkBakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık
Gece yarısı korkunç olay!Gece yarısı korkunç olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü Fatih itfaiye polis yangın Yedikule

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Gerilimi tırmandıracak karar: Devam edeceğiz!

Gerilimi tırmandıracak karar: Devam edeceğiz!

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Eski eşini öldürdü ardından intihar etti

Gece yarısı korkunç olay!

Binali Yıldırım'dan Zeytinburnu Mitingi'nde tren müjdesi

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Ağrı Valiliği duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Valilik duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.