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  4. 'Faul' detayı kan dondurdu! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

'Faul' detayı kan dondurdu! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

23.05.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen korkunç cinayette ‘faul’ detayı adeta kan dondurdu. Bir kişi, halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiye maçtan sonra evine giderek pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Dehşete düşüren olay Kayseri'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Yalova sokak üzerinde meydana gelen olayda halı saha maçında iddiaya göre O.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında kavga çıktı. Ancak halı saha maçında yaşanan tartışma burada bitmedi.

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MAÇTAN SONRA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Maçın ardından E.K.’nin ikametine gelen O.Ç., E.K.’ye pompalı tüfekle ateş etti.

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HAYATINI KAYBETTİ

Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli O.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

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O.Ç.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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