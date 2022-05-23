'Faul' detayı kan dondurdu! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Dehşete düşüren olay Kayseri'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Yalova sokak üzerinde meydana gelen olayda halı saha maçında iddiaya göre O.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında kavga çıktı. Ancak halı saha maçında yaşanan tartışma burada bitmedi.

MAÇTAN SONRA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Maçın ardından E.K.’nin ikametine gelen O.Ç., E.K.’ye pompalı tüfekle ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli O.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

O.Ç.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)



