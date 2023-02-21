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Fay hattı üzerine kurulu köy, depremde yerle bir oldu! 200 evden sadece 10 ev ayakta kaldı

21.02.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Başpınar Mahallesi, fay hattı üzerine kurulu olduğu için depremde büyük bir yıkım yaşadı. Mahallede deprem sonrası 200 evden sadece 10'u ayakta kalabildi. Enkaz altında kalan köy sakini Mehmet Gökkaya, "Biz ölümü bekledik. Yaşamamız bir mucize" sözleriyle yaşadıkları dehşeti anlattı.

Fay hattı üzerine kurulu köy, depremde yerle bir oldu! 200 evden sadece 10 ev ayakta kaldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi, altından geçen fay hattı nedeniyle depremde en ağır hasar gören yerleşim yerlerinden oldu. Köydeki 200 evden sadece 10'u ayakta kalabildi. Köy sakinlerinden yakınlarını kaybedenler oldu. Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan köyde çok sayıda hayvan telef oldu. Fayın evleri enkaz yığını haline getirdiği, fidanlıklarda yarıklar oluşturduğu köyde, deprem sonrası yaklaşık 5 metre kayma görüldü. Fay hattının çapraz şekilde ilerlediği, yan yana iki evden birinin hasar görmemesi diğerinde ise yarıklar oluşmasıyla ortaya çıktı. Patlayan su borularının onarımını ise köylüler ve muhtar yaptı. Köy sakinleri yaşadıklarını anlattı.

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"BÜYÜKLERİMİZ FAY HATTI VAR DİYORDU"

Doğduğu ve büyüdüğü köyde çok büyük bir felaket yaşadığını söyleyen 70 yaşındaki Selahattin Karakoç, "Allah bir daha göstermesin. Fay hattı buradan karşıya gidiyor. Evlerin arasından gidiyor. Deprem olduğunda hepimiz buraya biriktik. Arada bir sallandı, sallandı, 'Allah' diye diye burada bekledik. Çok acayip gürüldedi. Elektrik yoktu, su yoktu, can pazarı yaşadık. Vatandaşın kendini toplaması 10-15 seneyi bulur. Büyükler fay hattı var diyorlardı. Olacağını söylüyorlardı. Ama tam net bilemiyorduk" ifadelerini kullandı.

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"BİZ ÖLÜMÜ BEKLEDİK"

Emekli maaşıyla geçimini sağlayan ve depremden sonra köyde hiçbir şeyi kalmayan Mehmet Gökkaya da, deprem anında enkaz altında kaldı. Komşularının yardımıyla enkazdan çıkan Gökkaya, "Yatarken bir sallantı oldu. 1 dakikadan fazla sallandı. Arkasından yavaşlayıp, yukarıdan aşağıya geldi. Kafamızın üzerine baza geldi, nefes alamadık. Hiç kımıldama yok. Ben sadece eşime gittim, hakkını helal et dedim, helalleştik, bekledik. Üçüncü bir dalga geldi, esneme payı olunca kafamı çektim. Baktım bir ışık görünüyor. Elimi dışarı çıkardım. İmdat diye bağırdım. Komşular geldi, bizi kurtardı. 10-15 dakika kalmışımdır. Biz ölümü bekledik. Hanımdan hiç ses çıkmıyordu. Onu da çektik altından, çıkardık. Öldü sandım. Yaşamamız bir mucize. Allah daha böyle bir şeyi göstermesin. En büyük beklediğimiz deprem bu dedim. Beklediğimiz deprem geldi dedim. Sallandı, aldı götürdü" diye konuştu.

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HAYVANLARIM ENKAZDAN ÇIKSIN İSTİYORUM

Birçok köylünün hem geçim kaynağı hem de can yoldaşı olan hayvanlar da enkaz altında kaldı. Enkazın altında hayvanları kalan Ali Gül ise, "60 hayvanım içeride. Benim zaten bir şeyim kalmadı. Bir kuru canım, hanımım, çoluğum çocuğumu zor kurtardım. Enkazın kaldırılmasını istiyorum" dedi.

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DHA

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deprem Gaziantep köy fay hattı

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