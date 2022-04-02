Faydaları sayarak bitirilemeyecek keçi sütü sabunu ve kullanıcı yorumları

Günlük koşturmacanın ve yoğun iş temposunun bir getirisi olan stresin etkilerine cildinizde ve saçınızda sıkça rastlıyor olmalısınız. Kendinize vakit ayırmadığınız zaman saç dökülmeleri, cilt döküntüleri ve kuruluk gibi hoş olmayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hâliyle bu durum, hem görünümünüzü hem psikolojinizi etkiler. Keçi sütü sabunu kullanarak olumsuz etkileri en aza indirebilir, tek ürünle çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. "Keçi sütü sabunu faydaları nelerdir?" ve "Keçi sütü sabun ne işe yarar?" gibi soruların cevabını yazımızda bulabilir, keçi sütü sabunu kullananların yorumlarını inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Keçi sütü sabunu

Keçi sütü sabununun özellikleri

Hangi cilt tipine sahip olursanız olun gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz keçi sütü sabunu, doğal ve katkı maddesi içermeyen harika bir bakım ürünü. Adından da anlaşılacağı üzere bu ürün, bolca keçi sütü ve zeytinyağı kullanılarak üretilen bir sabun. Kimyasal içermediği ve geniş bir kullanım alanı olduğu için sıklıkla tercih edilen keçi sütü sabunu; saç ve vücut için kullanılabiliyor.

İçerisindeki yoğun süt ile saça ve vücuda nem desteği sağlıyor. Böylece yumuşak ve pürüzsüz bir ten vadediyor.

Keçi sütü; A, E, B vitaminleri ve mineraller açısından oldukça zengin. Bu sayede cildi nemlendirerek besliyor ve onarıyor.

Üretildiği yere göre keçi sütlü sabuna zeytinyağından farklı olarak Hindistan cevizi yağı, badem yağı, Hint yağı ve Shea yağı gibi diğer değerli yağlar da eklenerek içeriği zenginleştiriliyor. Pirinç külü ile harmanlanarak sabun hâline getirilen ürün, özellikle hassas ve alerjik ciltler için ideal.

Ferah kokusu sayesinde her kullanımda duştan yeni çıkmış gibi tertemiz hissettiriyor.

Yağlı ciltlerde yatıştırıcı ve matlaştırıcı bir etki göstererek özellikle T bölgesindeki parlama görünümünü azaltıyor. Kuru ciltlerde ise derinlemesine nemlendirme hissiyle daha pürüzsüz bir cilt vadediyor. Bacak, kol, dirsek, diz gibi sıkça kuruyan ve tahriş olan bölgeleri yumuşatıyor. Kaşıntı, döküntü ve çatlakları da azaltıyor.

Keçi sütü sabununun faydaları

İçerdiği değerli yağlar sayesinde cildi nemlendirir. Özellikle kuru ciltler için mükemmel bir nem kaynağı olan ürün, cildin eski nemini kazanmasına yardımcı olur.

Parfüm ve paraben içermediği için temizlik hissini derinlemesine yaşatırken cildinizi kurutmadan daha ferah ve arınmış hissettirir.

Ciltteki mat görünümü yok eder ve cildi ölü hücrelerden arındırır.

İçeriğindeki kaprilik asit, doğal asit dengesini bozmadan cildin onarımına yardımcı olur. Ayrıca cildin doğal PH seviyesini korur. Cilt lekelerini azaltır ve yeni lekelerin oluşumunu engeller.

Duşta sıcak suyun etkisiyle açılan gözenekleri sıkılaştırarak siyah nokta ve sivilce oluşumunu engeller.

Sedef ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde destekleyici bir ürün olarak kullanılabilir.

Vücut temizliği için de kullanılabilen sabun, beyazlatıcı etkisiyle özellikle koltuk altı ve dirsek bölgesinde tercih edilebilir.

Keçi sütü sabunu saça faydaları da yadsınamayacak cinsten. Saçlara hacimli bir görünüm kazandırırken saç dibi kaşıntılarının azalmasına ve kepeğin önlenmesine yardımcı olur.

Yağlı ve sivilceye meyilli bir cilde sahipseniz keçi sütü sabunu yüze faydalarını görmek için sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa kullanabilirsiniz. Kuru cilt için keçi sütü sabunu kullanacaksanız cildinizi arındırdıktan sonra bir nemlendirici ile destekleyebilir, daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.

Keçi sütü sabunu kullanıcı yorumları

Keçi sütü sabunu kullananların yorumlarına bakıldığında olumlu yorumların fazla olduğu görülüyor. Ürünü satın alanlar, özellikle kokusunun çok güzel olduğunu ve temizlik hissini fazlasıyla hissettirdiğini söylüyor. Keçi sütü sabununun yüz için çok faydalı olduğunu belirten birçok kullanıcı, bir nemlendirici ile birlikte bu sabunu kullandıklarında cildin hep nemli kaldığını ve cilt tonunun eşitlendiğini söylüyor. Düzenli kullanımda sivilce, siyah nokta ve kızarıklık görünümünün azaldığını söyleyen kişi sayısı da oldukça fazla. Kullanmaya başladıktan yaklaşık 1 ay sonra keçi sütü sabununun saça etki ettiğini ve saçlarının çok daha yumuşak bir hâl alıp gürleştiğini belirten birçok kullanıcı da mevcut. Öte yandan bazı kullanıcılar, sabunun ciltlerine iyi gelmediğini ve sivilce izlerini geçirmediğini belirtmiş. Tüm yorumlar değerlendirildiğinde keçi sütü sabununu tekrar kullanacak kişi sayısının bir hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz!

Keçi sütü sabununa alternatif ürünler

1. Thalia Natural Beauty Birth Of Energy Propolis Katı Sabun

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Thalia Natural Beauty Birth Of Energy Propolis Katı Sabun, içerdiği propolis özü ile cildinizi onarır ve cilt hastalıklarına karşı koruma sağlar. Normal sabunların aksine cildinizi kurutmaz. Cilt bakımı rutininizde tonikten önce sabun ile yüzünüzü temizleyebilir, parlamasını sağlayabilirsiniz. Propolis özlü sabunu, saçınız ve vücudunuz için de kullanabilirsiniz. Hoş kokusuyla ferah bir his veren sabun ile temizliğin keyfini çıkarın!

2. Dionesse Lifli Ballı ve Sütlü Sabun

Dionesse Lifli Ballı ve Sütlü Sabun, içeriğindeki kabak lifleri sayesinde cildi ölü derilerden arındırarak derinlemesine temizlik sağlar. Cilt bariyerini güçlendiren ve gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olan sabun, siyah nokta ve sivilce oluşumunu engeller. Cildinizi nemlendirirken besleyebileceğiniz doğal lifli sabun, kan akışını hızlandırır. Dionesse ile portakal kabuğu görünümünün önüne geçebilir, selülit oluşumunu engelleyebilirsiniz. Peeling etkisi sayesinde aydınlık bir cilde sahip olabilirsiniz.

3. Otacı Otal Çam Katranlı Ve Kükürtlü Sabun

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Otacı Otal Çam Katranlı Ve Kükürtlü Sabun; ciltteki yağ oranını dengeler, sivilce ve akne oluşumunun önüne geçer. İçerdiği Hint yağı özü ile cildi besleyen ürün, enflamasyonu giderir. Çam katranı etkisiyle saçta yağlanmayı ve kepek oluşumunu azaltır. Saç diplerindeki pul pul dökülmelerin önüne geçerek kaşıntıyı azaltır. Kükürt ile cildi ölü derilerden arındırarak çok daha canlı ve parlak görünmesini sağlar.

4. Aktarix Çankırı Kaya Tuzu Sabunu

Aktarix Kaya Tuzu Sabunu, diğer sabunların aksine yoğun şekilde köpürmez. Uygulamadan önce cildinizi ıslatabilir, sert bir yapıda olduğu için direkt cildinize uygulamak yerine elinizde biraz yumuşatıp ya da suda çözdürüp kullanabilirsiniz. Kaya tuzu sabunu, cildi derinlemesine temizler ve ölü hücrelerden arındırır. Ayrıca gözenekleri sıkılaştırır ve cilt tonunu eşitler. Selülit probleminin önüne geçmek istiyorsanız bir beze sardığınız sabunla selülitli bölgeyi ovabilirsiniz.

5. Seonland Eşek Sütü Sabunu

Seonland Eşek Sütü Sabunu; cilt kararmalarına, kızarıklıklara ve lekelere karşı etkili bir ürün. Cildi güneş ışınlarından koruyan sabun, cilt tonunu eşitleyerek daha aydınlık bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. İçerdiği eşek sütüyle cildi derinlemesine nemlendirir ve pürüzsüz bir hâl almasını sağlar. Cildin elastikiyetini geri kazanmasına destek olan ürün, kırışıklık ve yaşlanma karşıtı etki gösterir. Cildi sıkılaştırır, yağlanmayı ve sivilce oluşumunu engeller.

6. Agarta Kuru ve Hassas Ciltler Sabunu

Agarta Kuru ve Hassas Ciltler Sabunu, adından belli olduğu üzere kuru ve hassas ciltlerin kullanımı için ideal. İçeriğindeki argan, avokado, kantaron ve ceviz gibi değerli yağlar ile cildin kaybettiği nemi geri kazanmasını sağlar. Kuru ciltlere esneklik ve yumuşaklık kazandırarak çatlama, kararma ve leke oluşumu gibi durumları engeller. Cilt lekelerini azaltır ve yeni leke oluşumunun önüne geçer.