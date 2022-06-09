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Faydaları saymakla bitmiyor! Kansere karşı koruyucu etkisi var

09.06.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmek hem daha zinde olmamızı sağlıyor hem de birçok hastalıktan koruyor. Hastalıklardan korunmak adına bazı özel karışımlar bulunuyor. Bu karışımlar arasında yer alan altın karışımın faydaları saymakla bitmiyor. Her derde deva oluyor.

Faydaları saymakla bitmiyor! Kansere karşı koruyucu etkisi var

Sağlıklı beslenmenin önemi her seferinde vurgulanıyor. Sağlıklı beslenmek için taze meyve ve sebzeleri sık sık tüketmek gerekiyor. Sağlıklı beslenen insanlar hastalıklara karşı daha fazla korunuyor. Yapılan araştırmalarda Hindistan’da yaşayan insanların dünya genelindeki insanlara göre daha az kansere yakalandığı tespit edildi. Bunun sebepleri arasında Hindistan’da yaşayan insanların kansere karşı koruyucu etkisiyle bilinen en faydalı baharatlardan olan zerdeçalı gündelik hayatlarında sıklıkla kullanması yer aldı.

KANSERE KARŞI KORUYABİLMESİ İÇİN BUNLARA İHTİYACI VAR

Zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin maddesi kansere karşı koruyucu etki taşıyor. Ancak bu maddenin açığa çıkabilmesi için bir süte, yoğurda, ayrana ya da kefire katılması gerekiyor. Kansere karşı koruyuculu karışımı yaparken karışımın etkisini arttırmak için sirke, karabiber, zeytinyağı gibi maddelere ihtiyacı var. Bu maddeler sayesinde kurkumin açığa çıkıyor, emilimi de artıyor.

ALTIN KARIŞIM TARİFİ

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Kefirinizin içerisine taze ya da toz zerdeçal ilave edin. 1 su bardağı kefire 1 çay kaşığı taze zerdeçal ya da 1,5 çay kaşığı toz zerdeçal şeklinde düşünebilirsiniz. İçerisine yine aynı oranda karabiber, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı, tatlandırmak için tarçın, bal ya da zencefil, eğer ilave etmek isterseniz de birkaç damla limon ya da doğal sirke ilave edip karıştırarak tüketebilirsiniz. Bu karışımı özellikle aç karnına tüketmekte fayda var. Zerdeçala ya da diğer malzemelere alerjiniz olması ihtimaline karşı tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışmayı da ihmal etmeyin.

ALTIN KARIŞIMIN FAYDALARI

  • Altın karışım özellikle bağırsaklarınızdaki probiyotiklerin artmasına yardımcı olur. Sindirim sisteminizin daha hızlı çalışmasını sağlar.
  • Ülser, gastrit gibi mide rahatsızlıkları şikayetlerin en aza inmesine yardımcı olur. Özellikle bağırsak problemleri çekenler için çok faydalıdır.
  • Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına ve daha hızlı yağ yakmasına yardımcı olur. Bu şekilde kilo kaybetmenize de yardımcı olur.
  • Enerji verir, kan şekerini dengeler, tokluk hissi yaratır ve daha az acıkmanızı sağlar.
  • İçerisindeki maddeler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara daha az yakalanmanızı ve daha kolay atlatmanızı sağlar.
  • Kanser hücrelerini öldürme konusunda etkin rol oynar. Kanser tedavisinde önemli bir silah olarak kullanılır.
  • Doğal antibiyotik etkisi yaratır. Birçok hastalığın tedavisine destek amaçlı kullanılır.
  • Karaciğer yağlanması gibi hastalıkların tedavisinde hastalığın etkilerini azaltmak ve karaciğeri yenilemek için kullanılır.
  • İltihaplı hastalıkların tedavisinde etkin rol oynar. Özellikle yaraların hızla iyileşmesine de yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
kanser Hindistan
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