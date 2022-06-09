Faydaları saymakla bitmiyor! Kansere karşı koruyucu etkisi var

Sağlıklı beslenmenin önemi her seferinde vurgulanıyor. Sağlıklı beslenmek için taze meyve ve sebzeleri sık sık tüketmek gerekiyor. Sağlıklı beslenen insanlar hastalıklara karşı daha fazla korunuyor. Yapılan araştırmalarda Hindistan’da yaşayan insanların dünya genelindeki insanlara göre daha az kansere yakalandığı tespit edildi. Bunun sebepleri arasında Hindistan’da yaşayan insanların kansere karşı koruyucu etkisiyle bilinen en faydalı baharatlardan olan zerdeçalı gündelik hayatlarında sıklıkla kullanması yer aldı.

KANSERE KARŞI KORUYABİLMESİ İÇİN BUNLARA İHTİYACI VAR

Zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin maddesi kansere karşı koruyucu etki taşıyor. Ancak bu maddenin açığa çıkabilmesi için bir süte, yoğurda, ayrana ya da kefire katılması gerekiyor. Kansere karşı koruyuculu karışımı yaparken karışımın etkisini arttırmak için sirke, karabiber, zeytinyağı gibi maddelere ihtiyacı var. Bu maddeler sayesinde kurkumin açığa çıkıyor, emilimi de artıyor.

ALTIN KARIŞIM TARİFİ

Kefirinizin içerisine taze ya da toz zerdeçal ilave edin. 1 su bardağı kefire 1 çay kaşığı taze zerdeçal ya da 1,5 çay kaşığı toz zerdeçal şeklinde düşünebilirsiniz. İçerisine yine aynı oranda karabiber, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı, tatlandırmak için tarçın, bal ya da zencefil, eğer ilave etmek isterseniz de birkaç damla limon ya da doğal sirke ilave edip karıştırarak tüketebilirsiniz. Bu karışımı özellikle aç karnına tüketmekte fayda var. Zerdeçala ya da diğer malzemelere alerjiniz olması ihtimaline karşı tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışmayı da ihmal etmeyin.

ALTIN KARIŞIMIN FAYDALARI