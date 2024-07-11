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Fazıl Say, CHP liderini eleştirdi: ‘Bilinçsel düşüş yaşadım’

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
11.07.2024 11:56
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir YouTube kanalında paylaştığı şarkı listesine Fazıl Say, ‘oy potansiyeli malum, bilinçsel düşüş’ diyerek eleştiride bulundu.

Fazıl Say, CHP liderini eleştirdi: ‘Bilinçsel düşüş yaşadım’

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Bahar Feyzan’ın Youtube kanalına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Benden Youtuber’ olur diyerek şarkı listesini paylaştı. Ahmet Kaya’dan Cem Karaca’ya birçok önemli ismi barındıran şarkı listesine, ünlü piyanist Fazıl Say’dan eleştiri geldi.

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‘’OY POTANSİYELİ MALUM’’

Instagram hesabı üzerinden eleştiri yapan Say, şunları söyledi:
"Özgür Özel'in en sevdiği 15 şarkıyı paylaştığı listeyi gördüm. Bir anlık 'bilinçsel düşüş' yaşadım. Biraz arabesk, pop, popüler kültür, e haklı adam, oy potansiyeli malum 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş.
Amma velakin 15. sıradaki şarkı dikkatimi çekti. Berlin Filarmoni Orkestrası! Ya kardeşim, Berlin Filarmoni bir orkestranın adıdır. Bir şarkı ya da eserin değil. Neyi dinliyorsun? Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan Beethoven 7. Senfoni mi? Hangi şef? Nedir? Ne bu? Açıkla.
Annem eczacı. Tüm eczacılar bunu bilir, tüm eczacı çocukları da eczacı kalfasıdır ayrıca, bilir. Eczacılar kültürlüdür, böyle laf olmaz."
"Bir de 'Yiğidim aslanım' şarkısı, Özgür Bey'in listesinde müzik (yani besteci) THEODORAKİS olarak düzeltilmiş, son yıllarda, ben de bilmiyordum, biraz şaşırdım açıkçası bu gelişmeye, hatta bayağı şaşırdım, yayınevleri, telif kurumları böyle bildirmiş. O isimli şarkının yanına o ilave lazımmış, @herkesicinCHP'yi biz de bu konuda uyaralım.
Arabesk listeye gelince de gönlün ne diyorsa oradan çalsın kardeş. Nasıl istersen… Ama bil ki bu Atatürk'ün yolu değil!!!"

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CHP GENEL BAŞKAN'I ÖZEL’İN PAYLAŞTIĞI 15 ŞARKI

Özel’in en çok dilediği 15 şarkı olarak paylaştığı şarkılar şöyle;
Ahmet Kaya - Hep Sonradan
Ayta Sözeri - Büklüm Büklüm
Cem Karaca - O Leyli
Manuş Baba - İki Gözümün Çiçeği
Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat
Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım
Kızılırmak - Gidenlerin Ardından
Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun
Sezen Aksu - Begonvil
Funda Arar - Senden Öğrendim
Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat
MFÖ - Sarı Laleler
Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş
Şebnem Ferah - Sil Baştan
Berlin Filarmoni Orkestrası


Express
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Fazıl Say CHP
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