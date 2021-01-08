HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FBI, Kongre binası yakınındaki bombalarla ilgili şüpheliler için 50 bin Dolar ödül koydu

FBI, Kongre binası yakınındaki bombalarla ilgili şüpheliler için 50 bin Dolar ödül koydu

08.01.2021 13:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
FBI, Kongre binası yakınındaki bombalarla ilgili şüpheliler için 50 bin Dolar ödül koydu

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), başkent Washington’daki Kongre binası yakınına yerleştirilen 2 boru tipi bomba ile ilgili şüpheliler için 50 bin Dolar ödül koydu.Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçtiğimiz Çarşamba günü başkent Washington DC’deki Kongre binasını basan Donald Trump destekçilerini ve binanın yakınlarına yerleştirilen 2 boru tipi ile ilgili şüphelileri teşhis etmek için halktan yardım talep etti.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), başkent Washington’daki Kongre binası yakınına yerleştirilen 2 boru tipi bomba ile ilgili şüpheliler için 50 bin Dolar ödül koydu.
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçtiğimiz Çarşamba günü başkent Washington DC’deki Kongre binasını basan Donald Trump destekçilerini ve binanın yakınlarına yerleştirilen 2 boru tipi ile ilgili şüphelileri teşhis etmek için halktan yardım talep etti. FBI, boru tipi bombalarla ilgili şüpheliler için 50 bin Dolar ödül koydu. Sosyal medya ve resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda, "FBI, 6 Ocak 2021’de Washington DC’de şüpheli boru tipi bombalarının yerleştirilmesinden sorumlu kişilerin yeri ve tutuklanmasına yardım edebilecek bilgiler için 50 bin dolara kadar ödül sunuyor" denildi.

FBI, Kongre binası yakınındaki bombalarla ilgili şüpheliler için 50 bin Dolar ödül koydu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Yenikapı-Hacıosman metro hattında arızaYenikapı-Hacıosman metro hattında arıza
İslamın şartları nelerdir?İslamın şartları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Engelli memur alımları 2021... Kamuya engelli memur alımları ne zaman? Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri!

Engelli memur alımları başlıyor!

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları 2021 son durum... Kaç bin öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli mi?

Gözler öğretmen atamalarında!

Polis Akademisi bekçi alımı 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi alımları sınavı ne zaman? 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı yapılacak! Sınav haftaya!

PTT personel alımı 2021 son durum... PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak? PTT başvuru şartları ve evrakları neler?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.