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  4. Feci kaza! Manisa'da zift yüklü tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Feci kaza! Manisa'da zift yüklü tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

05.04.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Kula ilçesinde zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Feci kaza! Manisa'da zift yüklü tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ö.S'nin (37) kullandığı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne ait tanker, Uşak-İzmir kara yolu Kula Peribacaları mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, araçtan fırlayan işçi Kadir Kalyon'un (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, işçinin cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

Kaza nedeniyle kara yolunda tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, tankerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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