Feci kaza! Manisa'da zift yüklü tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ö.S'nin (37) kullandığı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne ait tanker, Uşak-İzmir kara yolu Kula Peribacaları mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçtan fırlayan işçi Kadir Kalyon'un (37) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, işçinin cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.
Kaza nedeniyle kara yolunda tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, tankerin kaldırılmasının ardından normale döndü.
(AA)
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