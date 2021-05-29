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  4. Feci kaza! Motosiklet önce kaldırıma, sonra yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Motosiklet önce kaldırıma, sonra yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

29.05.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Dikili ilçesinde, otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet, önce kaldırıma, ardından da yayaya çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Feci kaza! Motosiklet önce kaldırıma, sonra yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sahilleraltı'ndan Dikili yönüne giden Alican Gülbahar, Uğur Mumcu Caddesi'nde karşı yönden otomobile çarpmamak için yönetimindeki motosikletle manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet, önce kaldırama, ardından da marketin önünde bekleyen Mesut D.’ye çarptı. Kazada Alican Gülbahar ile arkasındaki Begüm I. ve Mesut D. yaralandı. Çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Alican Gülbahar doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Begüm I'nın sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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