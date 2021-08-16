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  4. Feci kaza! Pikap bahçe duvarına çarparak devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! Pikap bahçe duvarına çarparak devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

16.08.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karaburun ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada, pikapta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Feci kaza! Pikap bahçe duvarına çarparak devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, dün saat 04.20 sıralarında Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

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İddiaya göre, E.B. yönetimindeki pikap, Ardıç mevkisinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolcu konumunda bulunan Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kabakçı'nın cenazesi, öğle vaktinde Mordoğan İskele Merkez Camii'nden kılınan namazdan sonra toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazadan yaralı kurtulan sürücü E.B. ise tedavisinin ardından jandarma karakoluna götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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