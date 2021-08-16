Feci kaza! Pikap bahçe duvarına çarparak devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, dün saat 04.20 sıralarında Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, E.B. yönetimindeki pikap, Ardıç mevkisinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolcu konumunda bulunan Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kabakçı'nın cenazesi, öğle vaktinde Mordoğan İskele Merkez Camii'nden kılınan namazdan sonra toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazadan yaralı kurtulan sürücü E.B. ise tedavisinin ardından jandarma karakoluna götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., tutuklandı. (DHA)





