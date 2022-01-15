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Felçli adam Covid-19 aşısı olduktan sonra yürümeye başladı!

15.01.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşanan olayda, dört yıl önce geçirdiği kaza sonucu hem felç olan hem de sesini kaybeden 55 yaşındaki Dularchand Munda, 4 Ocak tarihinde Covid-19 aşısını yaptırdıktan sonra yeniden yürümeye başladığını iddia etti. Doktorlar, felçli olan adamın aşı olduktan sonra yürümeye başlamasıyla ilgili araştırma başlattıklarını ve önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha net bilgiler elde edeceklerini açıkladı.

Felçli adam Covid-19 aşısı olduktan sonra yürümeye başladı!

Hindistan'da geçirdiği kazadan sonra hem konuşamayan hem de felçli kalan 55 yaşındaki adam, Covid-19 aşısını olduktan sonra yürümeye başladığını iddia etti. Dularchand Munda ismindeki adam, 4 Ocak'ta aşısı yapıldıktan sonra bacaklarını hareket ettirebildiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu.

Dularchand'ın ailesi, dört yıl önce geçirdiği bir kazadan sonra sesini kaybettiğini ve felç olduğunu söyledi.

dularchand_munda

Dularchand basına verdiği demeçte, "Bu aşıyı aldığım için memnunum. 4 Ocak'ta aşıyı aldıktan sonra bacaklarımı hareket ettirebilmeye başladım" dedi. Dularchand Munda'nın AstraZeneca'nın geliştirdiği Covishield aşısı olduğu öğrenildi.

DOKTORLAR ŞAŞKIN

Doktorlar, Munda'nın yürüdüğünü ve konuştuğunu görünce şaşırdığını söyledi. Dularchand'ın tıbbi geçmişini analiz etmek için araştırma başladıklarını söylediler.

Petarwar sağlık merkezinden sorumlu Albel Kerketta, "Dularchand Munda'nın hastalığı ve iyileşmesi hakkında araştırma başlattık. Önümüzdeki günlerde daha doğru bilgilere ve cevaplara ulaşmış olacağız” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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