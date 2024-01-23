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  4. Fenomen isim 31 Mart için hayli iddialı: Aldığı ceza onu yıldırmadı! "Fakirin değil, zenginin yanındayım" çıkışının hikayesi şaşırtı

Fenomen isim 31 Mart için hayli iddialı: Aldığı ceza onu yıldırmadı! "Fakirin değil, zenginin yanındayım" çıkışının hikayesi şaşırtı

23.01.2024 09:57 | Son Güncelleme:
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31 Mart yerel seçimlerinde en az büyükşehir belediye başkan adayları kadar iddialı bir isim var, o da Giresun'da muhtar adayı Zafer Fison! "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım” yazılı seçim afişinden dolayı aldığı ceza Fison'a geri adım attırmadı. Taşlık köyüne vaatlerini birer birer anlatan Fison, "Köyün geleceğiyle oynuyorlar" dediği seçmene ise tepkili.

Fenomen isim 31 Mart için hayli iddialı: Aldığı ceza onu yıldırmadı! "Fakirin değil, zenginin yanındayım" çıkışının hikayesi şaşırtı

Görele ilçesindeki Taşlık köyünde geçimini çiftçilik yapar sağlayan 44 yaşındaki Zafer Fison, muhtarlık için adaylığını ortaya koydu. Fison'un astırdığı seçim afişi onu adeta fenomen haline getirdi ama ceza almasını da engellemedi. Fison, o afişin ilginç hikayesini anlattı.

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"SEÇİLDİKTEN SONRA MAAŞLARINI ALIP HİZMETİ UNUTUYORLAR"

Yeniden pankartı asmak için seçim sürecini beklediğini ifade eden Fison, cezanın yazıdan dolayı değil, seçim sürecinden önce astığı için yazıldığını söyledi.

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Seçim afişine, "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım” sözlerinin hikayesini Fison şöyle anlattı:

“Her seçim döneminde aday olanlar, seçim çalışmalarını sürdürürken asıl amaçlarının hizmet olduğunu ifade etseler de seçildikten sonra maaşını alıp hizmeti unutuyorlar. Özellikle de muhtarlara ciddi anlamda maaş bağlandıktan sonra muhtarlık yarışı köylerde rekabet içerisinde geçmektedir. Ben de bu duruma bir ironi yaparak gönderme yapmak istedim. Diğer taraftan ’Zenginin yanındayım’ derken de aslında projelerimle köyün kalkınabileceğini vurgulamak istedim. Bugün köylerimizde üretimden uzak bir yaşam sürülmektedir. Eskiden köylerde hayvancılığından tarımına bir üretim vardı ve herkes kendi ihtiyacını fazlasıyla karşılayabiliyordu. Bugün ise, köylülerimiz yumurtasını, lahanasını, sütünü bile şehirden alıyor. Ben ise üreten bir köy muhtarı olmak istiyorum. Muhtar seçilirsem, köyde üretime yönelik bir kooperatifin kurulması için çalışmalarım olacak. Üreten her köylü zaten zengindir. Köyümüzde ürettiğimiz tarım ürünlerini, hayvansal gıdaları kooperatif aracılığıyla pazarlayıp hem köylülerimizin hem de köyümüzün kalkınmasına katkı sağlayacağım. Böyle olunca da elbette gelişen, kalkınan, zenginleşen köylülerin muhtarı olmuş olacağım.”

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O SEÇMENE TEPKİLİ: "KÖYÜN GELECEĞİYLE OYNUYORLAR"

Köyde 208 seçmen olmasına rağmen 10’dan fazla rakibinin de olduğunu anlatan muhtar adayı Zafer Fison şöyle konuştu:

“Yaz aylarında bin civarında nüfusa sahip olan köyün nüfusu, kış aylarında şehre göç etmektedir. Şu anda köyümüzde 50 kişi ancak yaşamaktadır. Seçim var diye nüfusunu köye yazdıranlardan dolayı şu an 208 seçmen bulunmaktadır. Seçim sonrasında yine herkes nüfusunu yaşadığı yerlere taşıyacak. Dolayısıyla başka yerlerde yaşayıp köyde oy kullananlar aslında köyün geleceği ile oynamaktadır. Köyde hizmet yapacak, köyü kalkındıracak kişiler değil de akrabası, çok olanlar seçimi kazanıyor. Oysa ki köyü yol, su hizmetlerinden başka kalkındıracak, köylünün ufkunu açacak, üretime yönlendirecek muhtarlara ihtiyacı var” diye konuştu.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Muhtar fenomen
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