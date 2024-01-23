Cübbeli Ahmet'in 'İstanbul seçimi' sözleri gündem oldu! Başak Demirtaş'ın adaylığı için 'çok iyi' dedi: Nedenini de açıkladı

Seçim atmosferi ülke genelinde kendini hissettirmeye başladı. İstanbul'da AK Parti, CHP ve Zafer Partisi'nin adayları belli oldu. DEM Parti'nin izleyeceği politika da önümüzdeki günlerde netleşecek.
Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı aday gösterebileceği konuşuluyor.
Kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı canlı yayında İstanbul seçimlerini değerlendi. Kendi oyunu açıkça ifade eden Ünlü, Cumhur İttifakı'nı desteklediğini dile getirdi.
Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100.com yazarı Barış Yarkadaş, iletişimci-yazar Ferhat Murat'ın da katıldığı Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan Ünlü'nün en dikkat çekici sözleri ise Başak Demirtaş ile oldu.
Yarkadaş'ın "Siz Sayın Başak Demirtaş’ın adaylığına nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise Cübbeli Ahmet "Çok iyi bakıyorum" karşılığını verdi.
Yarkadaş'ın "Neden?" sorusunu ise Cübbeli Ahmet Hoca "Ekrem Bey kaybeder diye" diyerek yanıtladı.