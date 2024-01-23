Cübbeli Ahmet'in 'İstanbul seçimi' sözleri gündem oldu! Başak Demirtaş'ın adaylığı için 'çok iyi' dedi: Nedenini de açıkladı

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100.com yazarı Barış Yarkadaş, iletişimci-yazar Ferhat Murat'ın da katıldığı Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan Ünlü'nün en dikkat çekici sözleri ise Başak Demirtaş ile oldu.