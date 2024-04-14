Ferhat Murat'ın seçim öncesi Ankara için yaptığı yorum, sosyal medyanın diline düştü: "Sokakta Turgut Altınok dip dalgası var. Oylar birbirine çok yakın."

Türkiye'nin iki hafta önce tamamladığı tarihi seçimin yankıları sürüyor. CHP, Türkiye genelinde birçok belediyeyi kazandığı 31 Mart'taki seçimlerde 1977 yılından bu yana ilk kez birinci parti olmuştu.

MANSUR YAVAŞ, 2 KAT FARK ATTI

Büyükşehirlerde de elde ettiği sonuçlarla dikkat çeken CHP'nin Ankara'da yakaladığı başarı gündem olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerde oyların yüzde 60,44'ünü alırken, en yakın rakibi olan AK Partili Turgut Altınok ise yüzde 31,68 bandında kalmıştı.

Seçim sonuçlarının yankıları sürerken, Siyasal iletişim uzmanı Ferhat Murat'ın 31 Mart öncesi yaptığı değerlendirme sosyal medyanın diline düştü.

Yerel seçim öncesi Ankara için 'dip dalga' beklediğini söyleyen Murat'ın gündem olan açıklamaları şöyle:

"OYLAR BİRBİRİNE ÇOK UZAK DEĞİL, YAKIN"

"Anketler çok büyük farklar olduğunu ortaya koyuyor ama böyle olmadığını net şekilde söyleyebiliriz. Oylar birbirine çok uzak değil, yakın. Ankara sonucunu merakla bekliyorum.

" ALTINOK'UN SAHADA CİDDİ BİR KARŞILIĞI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Dip dalgaya baktığımızda Turgut Altınok'un sahada ciddi bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Merakla beklediğim yerlerden birisi."





