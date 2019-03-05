HABER

FETÖ sanığı eski ŞUTSO başkanına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski ŞUTSO başkanı Eyüp Sabri Ertekin'e 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Eyüp Sabri Ertekin'e 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Eyüp Sabri Ertekin ile avukatı ve yakınları katıldı. Ertekin, savunmasında örgütle herhangi bir bağı bulunmadığını öne sürerek suçsuz olduğunu iddia etti. Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Ertekin, ''Örgütle ilişkim yoktur. Bana verilen yetkiler çerçevesinde görevimi yapmaya çalıştım. Suçsuzum, vicdanım rahat.'' dedi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın KHK ile kapatılan örgüte ait kuruluşlarda başkan olarak görev aldığının ayrıca örgüt içerisinde kentte yönetici konumunda olduğunun gerek deliller gerekse tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirtti. Ertekin'in basın ve sosyal medya aracılığıyla da örgütü destekleyici açıklamalarda bulunduğu aktaran savcı, sanığın örgüt hesabına aktif ve yoğun bir şekilde para aktarımı yaptığının belirlendiğini kaydetti.

- ''Baş eğmeyeceğiz'' paylaşımı yapmışlar

Aralarında Ertekin'in de bulunduğu bazı örgüt üyelerinin ortak kullandığı sosyal medya hesabından sürekli ''Baş eğmeyeceğiz'' şeklinde devlet aleyhinde paylaşımlar yapıldığına dikkati çeken savcı, sanığın şehirde örgüt adına toplantılar yaparak kararlar aldığını aktardı.

Savcı, tüm deliller ışığında sanığın örgüt tarafından ŞUTSO başkanlığına getirildiğinin de anlaşıldığına işaret ederek atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ertekin'e ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kitaplarını okudukları yazarla buluştularKitaplarını okudukları yazarla buluştular
Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğimÜnlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ hapis cezası karar PYD Şanlıurfa ŞUTSO eski başkanı eyüp sabri ertekin

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ferhat Tunç: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Her biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyor

Her biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyor

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi

Denizli'deki görüntüler tartışma yaratmıştı! O polis görevden uzaklaştırıldı

Görüntüler tartışma yaratmıştı! O polis görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'ye kaçak getirilen 1 milyon Irak dinarı bulundu

Türkiye'ye kaçak getirilen 1 milyon Irak dinarı bulundu

Temsili düşman adası ele geçirildi

Temsili düşman adası ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.