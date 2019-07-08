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FETÖ'nün gerçek yüzü Arnavutluk'ta anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 23:19 | Son Güncelleme

TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" isimli belgesel, Tiran Yunus Emre Enstitüsünde gösterildi

TİRAN (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgesel, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da seyirciyle buluştu.

TRT World tarafından hazırlanan ve tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson'ın çektiği belgesel, Tiran Yunus Emre Enstitüsünde Arnavutça altyazıyla izlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Yörük, yaptığı konuşmada, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi çıplak elleri ve inanç dolu yürekleriyle sokakta direnen sivillerin üzerine tanklar ve makineli silahlarla acımasızca ölüm kusulduğunu söyledi.

Darbe girişimini Arnavutluk dahil bugün dünya genelinde 160 ülkenin başına bela olmuş olan FETÖ'nün yaptığını anlatan Yörük, "Bu örgüt bildiğiniz anlamda klasik bir terör örgütü değil. Bu örgüt daha çok bir istihbarat örgütü gibi yapılandırılmış, sinsiliği esas almış, gizlilikle, kılık ve kimlik değiştirerek bulunduğu ülkelerin sivil ve resmi tüm kurumlarına sızma gücü ve yeteneği olan bir örgüttür." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün kendisini uluslararası kamuoyunda eğitim ve hayır amacıyla hareket ediyormuş gibi yasal olarak tanıttığına dikkati çeken Büyükelçi Yörük, şunları kaydetti:

"Bu amaçla bulunduğu ülkelerde eğitim yapıları, sağlık, medya ve ticari faaliyet yapıları oluşturuyor. Hatta bulundukları ülkelerin dini kurumlarına ve yapılarına da sızıyorlar. Bu bağlamda bu örgüt, bu faaliyetlerin hepsini Arnavutluk'ta da hayata geçirmiştir. Kısacası bulundukları ülkelerin tüm kurumlarını sivil ve devlet yapılarını zamanla ele geçirmeyi hedefliyorlar. Böylelikle de dünya genelinde bir network kurmayı amaçlıyorlar."

Arnavutluk'un çok dikkatli ve uyanık olması gerektiği uyarısında bulunan Yörük, "Türkiye'nin bu mücadelesinde somut ve kararlı bir destek vermelisiniz." dedi.

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