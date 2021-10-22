Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında ve nereli?

Feyza Aktan ile Özcan Deniz, son zamanlarda velayet davaları ile sık sık gündeme geliyor. Özcan Deniz ile Feyza Aktan ikilisinin kavga görüntüleri ortaya çıkınca Feyza Aktan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Aktan, Instagram'da "aktannfeyza" kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. Aktan'ın 105 bin takipçisi bulunuyor. İşte merak edilenler...

FEYZA AKTAN KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu Feyza Aktan 29 yaşındadır. Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 8 Mart 2018 yılında 1 senedir beraber olduğu Özcan Deniz ile hayatını birleştirdi. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Oğlunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Deniz, “Geldi mucizem Tarifi zor duygular içindeyim” ifadelerini kullanmıştı.

Deniz ve Aktan ikilisi 2019'da yollarını ayırma kararı aldı. Aktan bir süredir, Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı dava ile gündemde yer alıyor.





