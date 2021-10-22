HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında ve nereli?

Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında ve nereli?

22.10.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2019 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. Feyza Aktan, Özcan Deniz ile kısa süreli evliliği ve olaylı boşanma süreci ile sık sık gündemde yer alıyor. İkilinin kavga görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve gündemde yerini aldı. İşte merak edilenler...

Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında ve nereli?

Feyza Aktan ile Özcan Deniz, son zamanlarda velayet davaları ile sık sık gündeme geliyor. Özcan Deniz ile Feyza Aktan ikilisinin kavga görüntüleri ortaya çıkınca Feyza Aktan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Aktan, Instagram'da "aktannfeyza" kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. Aktan'ın 105 bin takipçisi bulunuyor. İşte merak edilenler...

Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında ve nereli?

FEYZA AKTAN KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu Feyza Aktan 29 yaşındadır. Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 8 Mart 2018 yılında 1 senedir beraber olduğu Özcan Deniz ile hayatını birleştirdi. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Oğlunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Deniz, “Geldi mucizem Tarifi zor duygular içindeyim” ifadelerini kullanmıştı.

Deniz ve Aktan ikilisi 2019'da yollarını ayırma kararı aldı. Aktan bir süredir, Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı dava ile gündemde yer alıyor.

Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında ve nereli?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Termometreler eksi 10’u gördü, araçların camları buz tuttuTermometreler eksi 10’u gördü, araçların camları buz tuttu
PARTNER"Her zaman yanımda ol!""Her zaman yanımda ol!"
Kemal Kuruçay kimdir?Kemal Kuruçay kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz

En Çok Okunan Haberler

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Film setindeki ölümle ilgili korkunç iddia

Film setindeki ölümle ilgili korkunç iddia

Euro yükselince pazara koştular!

Euro yükselince pazara koştular!

Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanetten "fetva" açıklaması

Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanetten "fetva" açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.