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  4. Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı

Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı

17.07.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı kupayı kazandı. Şampiyonluğun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda, Giovanni Guidetti’den boşalan başantrenörlük görevine gelen Daniele Santarelli merak konusu oldu. Santarelli’nin eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Filenin Sultanları Çin’i 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve millilerin şampiyonluğu salonda dans ederek kutladığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Başarılı başantrenör Santarelli merak konusu haline geldi.

Giovanni Guidetti’den boşalan başantrenörlük görevine gelen ve ekibiyle beraber büyük bir başarıya imza atan Santarelli’nin eşi de voleybolcu çıktı.

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42 yaşında olan Daniele Santarelli Monica De Gennaro ile evli. İtalyan voleybolcu olan Monica De Gennaro profesyonel anlamda bu sporu yapıyor.

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Imoco Volley ve İtalya millî takımlarında oynayan voleybolcu, 2012 Yaz Olimpiyatları ve 2016 Yaz Olimpiyatları'nda yer aldı

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De Gennaro, 2014 Dünya Şampiyonası'na milli takımıyla birlikte katıldı ve takımı ile dördüncü sırada yer aldı. Ünlü isim bu turnuvanın en iyi liberosu olarak belirlendi.

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Başarılı voleybolcu, Imoco Volley Conegliano ile 2016–17 CEV Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Vakıfbank'a karşı yenilerek takımı ile gümüş madalya kazandı.

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2017 FIVB Dünya Grand Prix'inde takımıyla gümüş madalya kazanan De Gennaro turnuvanın en iyi liberosu ödülünün sahibi oldu.

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