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Filistin'e destek yürüyüşü sonrasındaki yumruklu saldırıda yeni detay! İlk ifadesine ulaşıldı: Milliyetçi duygularla yetiştirildim

02.01.2024 11:35 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında İsmail Aydemir'e Kelime-i Tevhid Bayrağı taşıdığı için yumruk atan Ege A.,'nın ilk ifadesine ulaşıldı. Tutuklanan Ege A. ifadesinde hassas bir dönemde olduğunu belirterek, "Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı söylemde bulunmadım." dedi.

Filistin'e destek yürüyüşü sonrasındaki yumruklu saldırıda yeni detay! İlk ifadesine ulaşıldı: Milliyetçi duygularla yetiştirildim

İstanbul'da dün saatlerinde yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde bir kişi yumrukla saldırdı. Saldırı sonrası Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İŞTE İLK İFADESİ

Ege A., savcılık ifadesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, “Benim babam emekli binbaşıdır ve ben de milliyetçi duygularla yetiştirildim. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil üzerine Arapça yazılı bayrak taşıyan kişiye, ‘sen Türk değil misin, hassas zamanlardayız’ dedim.

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Kendisi de bana ‘istediğimi taşırım’ dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yanıma gelince bende kendimi korumak amacıyla yumruk attım. Sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim. Sadece Türk vatandaşı olduğunu tahmin ettiğim kişiyi uyarmak istedim. Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurdu. Bana vuran kişiden de şikayetçiyim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin saldırı yumruk
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