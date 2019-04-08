HABER

Filistinli cesur kızın kardeşi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

Ahed et-Temimi'nin 15 yaşındaki kardeşi Muhammed et-Temimi İsrail askerlerince gözaltına alındı

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin kardeşi Muhammed et-Temimi (15) işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evinde İsrail güçlerince gözaltına alındı.

AA muhabirine konuşan Temimi'nin annesi Neriman et-Temimi, sabahın erken saatlerinde Ramallalh'a bağlı Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin Muhammed'i gözaltına aldığını belirtti.

Oğlunun gözaltına alınmasının hiçbir gerekçesi olmadığını, sadece ailenin direncinin kırılmasının hedeflendiğini söyleyen Temimi, Muhammed'in sağ elinde kırık bulunduğunu hatırlattı.

Bunun yanı sıra Muhammed et-Temimi'nin İsrail askerlerince çevresinin sarıldığı ve gözaltına alındığı anlar anne Neriman et-Temimi'nin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

- "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed et-Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığı sırada İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed et-Temimi, 19 Aralık 2017'de de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nebi Salih beldesinde ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenleyen İsrail askerine tokat atması üzerine gözaltına alınarak İsrail makamlarınca 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildiKocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi
Plastik şişelerde geri dönüşüm dönemi başlıyorPlastik şişelerde geri dönüşüm dönemi başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahed et-Temimi Filistin Filistinli cesur kız israil

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

İşçi sendikasına kumar operasyonu

İşçi sendikasına kumar operasyonu

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!

Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!

İstanbul Sancaktepe'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı!

İstanbul'da korkunç kaza: 4'ü ağır 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.