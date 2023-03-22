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Film gibi olay! Sahnede kendi ölüm haberini aldı: 'Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım'

22.03.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki ses sanatçısı Vedat Kapan Tekirdağ’da konser verdiği sırada kendi ölüm haberini aldı. Annesinin ısrarlı araması ve ağlamasıyla durumu öğrenen Kapan, olay karşısına şoke olurken gerçek ise ortaya çıktı. Sosyal medya hesabı çalınan Kapan’ın önce kaza geçirip yoğun bakıma alındığı, acil kana ihtiyacı olduğu ve sonrasında da öldüğü paylaşıldı. Kapan olayla ilgili olarak "Kim olduğunu bilmiyorum. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum" dedi.

Film gibi olay! Sahnede kendi ölüm haberini aldı: 'Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım'

24 yaşındaki ses sanatçısı Vedat Kapan'ın sosyal medya hesabı çalınıp geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Kapan, durumdan annesinin kendisini aramasıyla haberdar olurken olay karşısında şaşkına döndü. "Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım" diyen Kapan, "Kim olduğunu bilmiyorum. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum" dedi.

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SAHNEDEYKEN ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Ankara’da yaşayan ve Türkiye’nin birçok farklı ilinde sahne alan ses sanatçısı Vedat Kapan, filmlerde görülecek türden bir olay yaşadı. Birkaç gün önce 24 yaşındaki ses sanatçısı Tekirdağ’da konser verdiği sırada İnstagram hesabı çalındı. Hesabı çalan şahıs kendisini Vedat Kapan’ın menajeri olarak tanıtıp paylaşımlar yapmaya başladı. Önce Kapan’ın kaza geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Sonrasında internetten bulduğu bir kaza fotoğrafını, Vedat Kapan’ın kazasıymış gibi paylaştı. Hızını alamayan şahıs daha sonrasında da Vedat Kapan için acil kan ihtiyacı olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu. Son noktayı ise Kapan’ın hayatını kaybettiğini ve cenazesinin Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceğini söyleyerek koydu.

Hesabının çalındığı ve üst üste paylaşımlar yapıldığı esnada Vedat Kapan ise Tekirdağ’da konser veriyordu. Normal şartlarda kendisinin sahnede olduğunu bildiği vakitlerde aramayan annesinin o gün üst üste aradığını görünce, genç türkücü telefona cevap verdi. Annesinin ağlamasıyla durumun ciddiyetine varan Kapan, aramaların da üst üste gelmesiyle soluğu polis merkezinde aldı. Yaşadığı durumu bildiren ses sanatçısı, başvuruda bulunarak hesabını çalan şahıs ya da şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Sonrasında bir sosyal medya uzmanıyla anlaşan Kapan, hesabını geri aldı. Hesaba Rize’den girildiği tespit edildi. 24 yaşındaki ses sanatçısı Vedat Kapan, yaşadığı film gibi süreci anlattı.

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"BÖYLE BİR ŞEYLE HİÇ KARŞILAŞMADIM"

Yaşadığı süreci anlatan Vedat Kapan, hala hayatta olduğunu bilmeyen insanlar olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabım çalındı. Hesabımda benim adıma ‘Öldü’ denildi, öldüğüme dair paylaşımlar yapıldı. Onun öncesinde ‘Ben Vedat Kapan’ın menajeri Koray Erkay, Vedat Kapan ciddi bir trafik kazası geçirdi, şu an yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin’ diye bir başlıkla başladı. Bundan 1 saat sonra ‘Vedat Kapan’ın acil kana ihtiyacı vardır’ denildi. 2 saat sonrasında da ‘Vedat Kapan daha fazla dayanamadı, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur, tüm sevenlerine duyurulur’ diye bir paylaşım yapıldı. Bunun ardından da ‘Vedat Kapan’ın cenazesi öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir’ paylaşımını yaptılar. Tamamen yalan haber. Benim sevenlerim, eş, dost ve akrabalarım ertesi gün Ankara’ya Karşıyaka Mezarlığı’na gittiler. Şu anda hala benim öldüğümü sanan insanlar var. Bu süreçte karakola gittim ve başvurumu yaptım. Sonrasında bir sosyal medya uzmanıyla görüşüp anlaştım. Bin 800 TL ödedim ve bir buçuk saat sonra hesabım olduğu gibi geri alındı. Hesaba girişlerin Rize’den yapıldığı, Rize’den birinin çalıp hesabı başka birine verdiği ortaya çıktı. Bu konunun üzerinde duruyoruz. Tüm sevenlerime söylüyorum; ben ölmedim, yaşıyorum. Daha önce başka sosyal mecralardaki sosyal medya hesaplarım da çalındı. Mavi tik onaylı bir hesabım da çalındı ama böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Kim olduğunu bilmiyorum. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Kimseye bir zararımız yok, işimizde gücümüzdeyiz” dedi.

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"ARAMALAR YAĞMAYA BAŞLADI"

Olan bitenden sahnede konser verdiği sırada annesinin ısrarlı aramasıyla haber aldığını anlatan Kapan, “Tekirdağ’da sahnedeydim. Sahnede uzun uzun annem aradı. Normalde sahnede olduğumu bildiği için aramazdı. Telefonu açtım, ‘Vedat’a verin telefonu’ dedi. Sesi ağlayarak geliyordu. ‘Anne benim’ diyorum, ‘Oğlum sen ölmedin mi?’ diyor. Benim de daha olaydan haberim yok. O yüzden esprili bir şekilde, ‘Yok anne ölmedim, ruhum konuşuyor seninle’ dedim. Sonra bayağı bir ağladığı için olayın ciddiyetine vardım. Telefonu kapatıp hesabıma giriş yapmamla çıkmam bir oldu, ‘Hesabınızdan çıkış yapıldı’ uyarısı geldi. Telefonu bir kenara koydum ve sonrasında aramalar yağmaya başladı. Bir telefonu kapatıyordum başka bir telefonu açıyordum. En sonunda karakola başvurdum. Sabaha kadar da telefonum karakoldaydı” diye konuştu.

Son olarak şikayetinden dönmeyeceğini ve sürecin takipçisi olacağını belirten Kapan, “Bu sürecin her zaman arkasında olacağım. O kişinin neden benimle uğraştığını, neden benim hesaplarımı çaldığını öğrenmek istiyorum. Kim olduğunu öğrenmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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