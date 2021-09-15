HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Film gibi operasyon! Kıskıvrak yakalandı

Film gibi operasyon! Kıskıvrak yakalandı

15.09.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finike’de geçtiğimiz cuma günü, husumetlisini silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan zanlı, aralarında komando timlerinin de bulunduğu özel arama ekibinin operasyonu sonucu yakalanıp gözaltına alındı.

Film gibi operasyon! Kıskıvrak yakalandı

Antalya’nın Finike ilçesi Yalnız Mahallesi’nde 10 Eylül Cuma günü saat 17.00 sıralarında ateşli silah ile kasten adam öldürme olayı meydana geldi. Ekipler, olay yerine intikal ettiğinde, Cengiz Erkay (56), isimli şahsın başından ve kalçasından vurularak hayatını kaybettiği ve olay şüphelisinin aralarında geçmişe dönük husumet bulunan A.U. isimli şahıs olduğu belirlendi.

22 ilde 'garanti kupon' operasyonu: 51 gözaltı22 ilde 'garanti kupon' operasyonu: 51 gözaltı

BÖLGE ÇEMBER ALTINA ALINDI

Şüpheli A.U.’nun olay sonrasında maktulün evindeki iki av tüfeğini de yanına alarak ormanlık alana kaçtığının öğrenilmesi üzerine, sarp ve yoğun ormanlık arazide profesyonel komando timleri, iz takip ve arama köpekleriyle oluşturulan özel ekiplerle gerçekleştirilen operasyonlarla bölge çember altına alındı.

YAYLADA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Arazide olabileceği değerlendirilen yerlere yapılan nokta operasyonlar, analiz çalışmaları ve özel ekiplerce gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin Yalnız Mahallesi Belen Yaylasında olduğu tespit edildi. Yapılan tespit üzerine, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon ile zanlı suçta kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. (İHA)

'Pala Sabri'nin lideri olduğu fuhuş çetesine operasyon!'Pala Sabri'nin lideri olduğu fuhuş çetesine operasyon!

3e161733-457c-4c40-bf3f-5f31d438ed32 (1)

15ccb894-8843-4c59-99d1-af3d5340e666

31b61c24-9ec0-4b8a-9ddb-c22d737ddadb

40dd97d2-b9f7-414e-b4d8-4e0a40d6fbcc

aa80288c-2bfb-4122-a81b-2fa7229022a3

d3b07211-29c7-4989-8e0e-72768fc9e2e2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpek balığını elleriyle yakaladı!Köpek balığını elleriyle yakaladı!
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Halk ekmek büfesini yakmıştı! Cezası belli olduHalk ekmek büfesini yakmıştı! Cezası belli oldu
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"

Canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"

TCMB dijital lira için platform oluşturdu!

TCMB dijital lira için platform oluşturdu!

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

MEB'den PCR testi zorunluluğuna ilişkin yeni genelge

MEB'den PCR testi zorunluluğuna ilişkin yeni genelge

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dikkat! Valilikten sel ve dolu uyarısı

Dikkat! Valilikten sel ve dolu uyarısı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.