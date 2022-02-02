Filmler gerçek oluyor! Mars'a gitmenin en iyi yolu kış uykusuna yatmak olabilir

Bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüz teknikler bizlere fazlasıyla şaşırtıcı gelebiliyor. 1979 yapımı Alien filmi de aslında tam da öyle bir film. Rıdley Scott'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmde, astronotlar derin bir uykuya, bir nevi kış uykusuna daldırılıyor. Böylece gezegenler arası yolculukların yıllara yayılan sürelerinde mürettabatın metabolizması korunuyor ve bir nevi hazırda bekletiliyorlar. Şimdi Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) bir raporu ile birlikte kış uykusunun (hibernation) astronotları Mars'a götürmenin en iyi yolu olabileceği iddia edildi.

KIŞ UYKUSU OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİREBİLİR

The Sun'ın haberine göre; ESA, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir raporda, ayıların kış uykusuna yattığında, kaslarının ve kemiklerinin zayıflamasına izin vermeden daha az kaynak kullandıklarını açıkladı.

Kış uykusunda tutulan astronotların ayrıca hayatta kalmak için daha az yiyeceğe ve suya ihtiyaç duyacağı, bunun da yerden ve yakıt maliyetlerinden tasarruf sağlama olanağı yaratacağı bildirildi.

ESA raporunda, "İnsanın kış uykusu, bilim kurgu dünyasının ötesine geçiyor ve uzay yolculuğu için oyunun kurallarını değiştiren bir teknik haline gelebilir" dedi.

ESA'daki bilim insanları, Neuroscience & Biobehavioral Reviews dergisinde yayınlanan bir makalede, aylar süren yolculukta kış uykusunun nasıl çalışabileceğini açıkladılar.

İLAÇ ALIP UYUYORLAR

Buna göre, olası bir senaryoda mürettebat üyeleri zayıf ışığa, yüksek neme ve 10 derece'nin altındaki düşük sıcaklıklarda tutulan sessiz uyku kabinlerine giriyorlar. Daha sonra bir ilaç alıyor ve uçuşun çoğunda geminin operasyonları yönetmesine izin veriyorlar.

Astronotlar çok az hareket edecekler ancak kısıtlanmayacaklar ve ısıya karşı özel giysiler giyecekler. Sadece giysi de değil. Vücut ısısı ve kalp atış hızı gibi yaşamsal faaliyetleri izlemek için giyilebilir sensörlere de bağlanacaklar. Böylece astronotların metabolizması azaltılacak.

PEKİ YA MARS'A GİDERSEK?

Şimdiye kadar, çeşitli ülkelerin uzay ajansları Kızıl Gezegen'e başarılı bir şekilde insansız kaşif araçları indirdi. Ancak asıl hedef, Mars'a insan taşımak. Mars'a gitmek dediğimizde ise aklımıza gelen ilk isim Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk oluyor. Milyarder Musk, önümüzdeki yıllarda yapılacak Mars yolculukları için hazırlanıyor. Hatta başka şirketlerle dahi yarışıyor.

Mars'a yapılacak görevler ise astronot başına günde 30 kg'a eşit olacak şekilde yaklaşık iki yıllık yiyecek ve su gerektirecek. Ancak astronotlar kış uykusuna yatırıldığında mürettebatın metabolik hızı düşecek ve bu da gerekli malzemeyi ve alanı önemli ölçüde azaltacak.

Ayrıca, uzun ve klostrofobik gezegenler arası yolculukta mürettebatın tartışma yaşaması da böylece engellenmiş olacak.

Çalışmanın yazarlarından Jennifer Ngo-Anh, "Hayatın olduğu yerde stres vardır" dedi ve ekledi:

“Strateji, bir uzay aracına hapsedilmeyle bağlantılı can sıkıntısı, yalnızlık ve saldırganlık düzeylerini en aza indirecek”

