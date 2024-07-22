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  4. Filmleri aratmayan takip! Kendini polis ve savcı olarak tanıttı! Altın ve paraları alan dolandırıcı tutuklandı

Filmleri aratmayan takip! Kendini polis ve savcı olarak tanıttı! Altın ve paraları alan dolandırıcı tutuklandı

22.07.2024 18:04
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22.07.2024 18:04
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Malatya’da, filmleri aratmayan dolandırıcılık olayı takip edilerek çözüldü. Vatandaşları arayıp, kendini polis ve savcı olarak tanıtarak ellerindeki altın ve paraları alan şahıs, 178 saatlik kamera görüntünün ardından kıskıvrak yakalandı.

Malatya’da Z.K isimli şahıs, bir vatandaşı arayarak kendini polis ve savcı olarak tanıtmıştı. Vatandaşın elindeki altın ve paraları alan kişi kaçarak kendini kurtardığını sandı. Ancak öyle olmadı.

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178 SAATLİK GÖRÜNTÜ KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 178 saatlik kamera görüntünü izledi. Görüntüler sonrası kimliği belirlenen zanlı Şanlıurfa’da yakalanarak gözaltına alındı.

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Zanlı Z.K.’nın ikametinde arama yapan ekipler 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kuru sıkı tabanca, 123 adet mermi, 2 adet laptop ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Malatya
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