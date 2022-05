Finlandiya NATO üyesi olmadan savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

Rusya'nın savaş tehditleri bitmiyor! Putin tüm dünyaya kafa tutmaya devam ediyor. Ukrayna işgali devam ederken Finlandiya ile yeni bir savaşın eşiğine gelindi. Dünyanın gözü Finlandiya sınırına çevrildi. Rusya, Ukrayna'yı işgale başlamadan hemen önce yaptığı hazırlığa benzer bir hazırlık yapıyor. Korkutucu olansa hazırlıkların nükleer nitelik taşıması. NATO üyeliğine karşı çıktığı Finlandiya'nın gözünü korkutmak isteyen Rusya'da Finlandiya ile sınır hattına çok yakın bir bölgede çekilen görüntülerin, Rusya'nın sınır hattına nükleer füzeler konuşlandırmak için harekete geçtiğini gösterdiği öne sürülüyor.

PUTİN'İN TEHDİTLERİ HAVADA MI KALACAK?

Putin Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmanın bir "hata" olacağı konusunda uyarmıştı. Ancak şimdiye kadar ciddiye alınmadı. Tarafsızlığıyla bilinen iki ülke de Putin'in tehdidine kulak asmadı. Bunun üzerine Putin itibarını kurtarmak adına her türlü önleme başvurmayı göze aldı.

Moskova, Finlandiya'yı "on saniye" içinde yok edebilecekleriyle övünerek NATO'ya katılmanın sonuçlarına katlanacağını açıkça belirtti. Putin, Finlandiya ile yaptığı gergin bir telefon görüşmesinde hipersonik füze tehdidini üstü kapalı şekilde yineledi ve şimdi lafta kalmayıp icraate geçti. Yeni ortaya çıkan korkunç görüntüler de bunu doğrular nitelikte.

SINIRDAKİ KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Pazartesi günü çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde ölümcül İskender füzelerinden oluşan bir filo görünüyor. Filo Finlandiya sınırından yalnızca 24 mil uzaktaki Vyborg kentine doğru yol alıyor.

Videodaki yorumda, İskandinav ülkesinin NATO başvurusunun hemen ardından "yeni bir askeri birlik kurulmak üzere" olduğu öne sürülüyor.

ÖLÜMCÜL FÜZELER

Nispeten kısa mesafelerdeki hedefleri vurmak üzere tasarlanan İskender füzeleri NATO güçlerine karşı konuşlandırıldı. Putin tarafından 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali boyunca kullanılan temel bir silah oldular. 310 mile kadar menzile sahip olan İskender füzeleri, sığınak bozma ve radar karşıtı görevler için de kullanılabiliyor.

Ölümcül füzelerin taşınması, Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılma kararlarının "geniş kapsamlı sonuçları olan ciddi bir hata" olduğu konusunda uyarmasının ardından geldi.

TÜRKİYE'DEN ÜYELİĞE VETO

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin ittifaka katılmasına yönelik gelişmeyi 'olumlu bulmadıklarını' dile getirmişti. Dün de bir basın toplantısında konuyla ilgili soru yöneltilmesi üzerine Erdoğan şu yanıtı vermişti:



Erdoğan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini dün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile düzenlediği ortak basın toplantısında değerlendirdi.

"Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp 'Biz karşıyız' deseler bile ki tam aksini teslim etmeleri gereken teröristleri teslim etmeyeceğine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler, biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce Yunanistan NATO çıkmıştı, o dönemin yönetimi Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesini sağladı. Milletime sesleniyorum: NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentoda. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreçte bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz. Çünkü o zaman NATO teröristlerin temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna evet demek mümkün değil. Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız."