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First lady Zelenska'ya akılalmaz komplo! '4,5 milyon Euro'ya ultra lüks otomobil' iddiası: Polisin foyası ortaya çıktı

03.07.2024 16:48
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Ukrayna'nın 'first lady'si Olena Zelenska, yapay zeka ve deep-fake teknolojisinin kurbanı oldu. Zelenska'nın Paris'te 4,5 milyon Euro'ya ultra lüks otomobil aldığı iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. İddianın perde arkasındaki gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

First lady Zelenska'ya akılalmaz komplo! '4,5 milyon Euro'ya ultra lüks otomobil' iddiası: Polisin foyası ortaya çıktı

Komplocular yapay zeka ve deep fake teknolojilerini kullanarak Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'yı hedef aldı. Zelenska'nın 4,5 milyon euro'luk ultra lüks bir otomobil aldığıyla ilgili iddiaların perde arkasından ise ABD'li eski bir polis çıktı.

4,5 MİLYON EURO'LUK ULTRA LÜKS OTOMOBİL

Sosyal medyada paylaşılan bir takım elbiseli orta yaşlı bir adam, otomobilinde oturuyor. Bu kişi, Zelenska'nın Paris'te 4,5 milyon euro'ya ultra lüks bir otomobil aldığını söylüyor ve alışverişin 7 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı ve beraberindeki heyetin Fransa ziyaretinde gerçekleştiğini iddia ediyor.

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BİR DE FATURA YAYILDI

Videonun ardından ayrıca otomobilin fiyatının yazdığı bir fatura da paylaşıldı. Bu iddiayı destekleyen belgeler ve deep fake'le oluşturulmuş videolar sosyal medyaya servis edildi. Kısa sürede çürütülen bu iddiaların arkasında ise Moskova'da yaşayan ABD'li bir eski polis olduğu ortaya çıktı.

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DEEP FAKE TEKNOLOJİSİ KULLANILDIĞI KANITLANDI

Ukrayna first lady'sinin milyonlarca Euro'luk harcamayı ABD'den gelen yardım parasıyla yaptığı yorumları yapıldı. Siber güvenlik uzmanları ve resmi bazı kurumlar videonun deep fake teknolojisiyle üretildiğini kanıtlarıyla ortaya koydu.

ABD'Lİ POLİS SAHTE HABERLER ÜRETMEYE BAŞLADI

BBC'nin yaptığı araştırmaya göre Ukrayna First Lady'sini hedef alan bu komplonun kaynağı yüksek ihtimalle John Mark Dougan. Dougan şu anda Moskova'da yaşayan eski bir ABD'li polis. 2000'li yıllarda Florida'da polis olarak görev yapan Dougan daha sonra bir web sitesi açtı. Bu site üzerinden eski meslektaşlarından edindiği gizli bilgiler yayınlamaya, polis memurlarının adreslerini paylaşmaya ve sahte haberler üretmeye başladı.

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EVİNE BASKIN DA YAPILDI

FBI 2016'da evine baskın yaptı. Ardından Moskova'ya kaçarak faaliyetlerine burada sürdürmeye başladı. 51 yaşındaki Dougan'ın yönettiği 160'ın üstünde web sitesi var. Dougan, Yapay zeka araçları kullanarak batı kaynaklı görünümlü bu sitelerde gerçek olayları çarpıtarak makaleler ve Rusya yanlısı haberler üretiyor. Bunların sosyal medyada yayılarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Olena Zelenska komplosuyla ilgisi olduğunu reddetse de daha önce sahte haberlere imza attığını kabul eden açıklamaları olmuştu. Bunun kendisi için "bir oyun ve bir intikam" olduğunu söylemişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Olena Zelenska
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