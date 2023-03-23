Fiyatı 1250 TL'ye düştü! Camper ayakkabıda %50'nin üzerinde indirim

Rahat, şık ve modern çizgilere sahip kaliteli bir ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Ayaklarınıza hak ettiği konforu sunacak, her adımda rahatlığın keyfini yaşayacağınız Camper hakiki deri ayakkabıda harika bir fırsat sizleri bekliyor. Kısa süreliğine %55 indirimle fiyatı 1250 TL'ye düşen model, tüm kombinlerinizin en şık eşlikçisi olacak. Kıyafetlerinizin havasını yükseltecek bu kaliteli ayakkabıya sahip olmak için acele edin.

Bulutların üzerinde yürüyormuş gibi hissettiren: CAMPER Runner Four Sneaker

CAMPER Runner Four Sneaker, yüksek kaliteli hakiki deri malzemesiyle öne çıkıyor. Dayanıklı, nefes alabilir materyali ve modern görünümüyle ayakkabı severlerin ilgi odağı modeller arasında yer alıyor. Camper'ın özel teknolojisiyle desteklenerek konforlu bir kullanım sağlamak üzere tasarlanan ayakkabı Ortholite iç taban, EVA orta taban ve "Extra Light" kauçuk taban özelliklerine sahip. Ayrıca günlük kullanım için rahat ve şık bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün tam beklediğim gibi. Herkes kendi numarasını almalı. Amazon Almanya satıcısından aldım, her şey düşünülmüş. Bir haftada teslim edildi."

"Ayakkabı rahat, 42 giyiyorum ve tam oldu. Tek sıkıntısı burun kısmı ile bağcıkların arasında olan kalın bir dikiş yeri var ve bu kısım ilk başlarda ayağımı biraz vurdu. Evde 2-3 gün sürekli giydim ve esnedi. Esnemeseydi iade edecektim. Bunun dışında mevsimlik kullanabileceğiniz güzel şık bir ayakkabı."

İndirimler bittiyse üzülmeyin, onlarca kategorideki binlerce ürüne en uygun fiyatlarla sahip olmak için devam eden diğer fırsatları inceleyin!

Bütçe dostu alışveriş yapmanızı sağlayacak indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.



