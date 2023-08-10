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  4. Fiyatı 1663 TL'ye düştü! Puma Scuderia Ferrari Roma Via Sneaker indirimde

Fiyatı 1663 TL'ye düştü! Puma Scuderia Ferrari Roma Via Sneaker indirimde

10.08.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Puma Scuderia Ferrari Roma Via Sneaker şıklığı ve rahatlığı bir araya getiren harika bir model. Unisex olmasıyla birçok kişinin beğenisini kazanan bu ayakkabı şimdi 938 TL indirimle satışta! Eğer tarzınıza ve konforunuza önem veriyorsanız bu fırsatı kaçırmamalısınız. İşte detaylar!

Fiyatı 1663 TL'ye düştü! Puma Scuderia Ferrari Roma Via Sneaker indirimde

Ferrari'nin eşsiz estetiği ve performansı ile Puma'nın yenilikçi teknolojilerini birleştiren Puma Scuderia Ferrari Roma Via Sneaker, bir ayakkabıda hem tasarıma hem de rahatlığa önem verenlere hitap eden eşsiz bir model. Siz de farkınızı tarzınızla ortaya koymak istiyorsanız ve dayanıklılığıyla uzun yıllar kullanacağınız bir ayakkabı arıyorsanız 938 TL indirimle satışta olan sneakera mutlaka bir bakmalısınız. Fırsat sona ermeden yakalayın!

Puma Scuderia Ferrari Roma Via Sneaker

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Dayanıklı deri üst kısmı ve şık detaylarıyla dikkat çeken Puma Scuderia Ferrari Roma Via Sneaker yüksek performans ve konfor sunuyor. Rahat ve esnek yapısıyla gün boyu ayağınızı destekleyen sneakerın orta tabanında iyi bir yastıklama sağlamak için EVA köpük kukauçuk özel taban yapısı da mükemmel zemin tutuşu sunmasını sağlıyor. Tarzınızı yansıtırken aynı zamanda sağlam bir performans sunan ayakkabı unisex olarak tasarlanmış olmasıyla da herkesin beğenisini kazanıyor. Sneakerın ön tarafında Scuderia Ferrari logosu bulunurken yan tarafta ise Puma logosu yer alıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu ayakkabılar tarzımı tam anlamıyla yansıtıyor. Hem şık, hem de rahat bir seçenek!"

  • "Ayakkabıların kalitesi inanılmaz. Hem dayanıklı, hem de uzun süre kullanımda bile konforu kaybetmiyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 10 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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