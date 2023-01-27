Fiyatı 1937 TL'ye düştü! Merrell marka outdoor montta fırsat

Outdoor giyim ürünleri; rüzgâr, yağmur, kar gibi olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi engelleyerek açık havada konforlu saatler geçirmenizi sağlar. Siz de dayanıklı ve kaliteli outdoor kıyafete sahip olmak istiyorsanız bu önerimize mutlaka kulak vermelisiniz. Sonbahar ve kış aylarında tercih edebileceğiniz, sizi zorlu hava koşullarına karşı koruyacak Merrell Josh Outdoor Ceket, kısa bir süreliğine %22'lik indirimle satışta. Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan: Merrell Josh Erkek Outdoor Ceket

Zorlu hava koşullarına Merrell Josh Outdoor Ceket ile meydan okumaya var mısınız? Tamamen su geçirmez özelliğe sahip ürün, yüksek ısı yalıtımı ile kış boyu sizi sıcacık tutar. Windproof nefes alan astarı sayesinde rüzgârdan ve yağmurdan etkilenmenizi engeller. Yüksek yaka ve kapüşon detayına sahip ürünü tüm olumsuz hava koşullarında tercih edebilirsiniz. Çok soğuklarda altına giyeceğiniz bir polar ile sıcaklığınızı daha da artırabilirsiniz. Size, üşümeyi unutturacak bu monta mutlaka bir şans vermelisiniz.