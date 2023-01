Fiyatı 496 TL'ye düştü! JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlörü indirimde

Hoparlörler, müzik dinlemeyi keyifli hâle getiren en teknolojik cihazlar arasında yer alıyor. Birçok farklı hoparlör modeli içinde taşınabilir olanlar en sevilen ve sık tercih edilenlerden. Hem hafif hem de küçük boyutlu, taşınması kolay hoparlörler yaz kış demeden gittiğiniz her yerde kesintisiz müzik keyfi yaşamanızı sağlıyor. Siz de üstün teknolojik özelliklere sahip bir hoparlör almak isterseniz, bugüne özel %20'ye varan indirimle satışta olan JBL Go Essential IPX7 modelini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

JBL Go Essential IPX7 Bluetooh Hoparlör teknik özellikleri

Telefon, tablet, bilgisayar gibi akıllı cihazlara hızlı ve kolay şekilde bluetooth aracılığıyla bağlantı sağlayan JBL Go Essential IPX7, en sevilen hoparlör modelleri arasında yer alıyor. Bluetooth sürümü 4.2 olan model, akıllı cihazlara çok hızlı bir şekilde bağlantı sağlıyor. Lityum-İyon pil teknolojisi kullanan ürün, yüksek pil performansıyla da uzun süreli kullanım imkânı tanıyor. Ürünün, net ağırlığı 180 gram, gücü ise 3 Watt.

JBL Go Essential IPX7 Bluetooh Hoparlör kullanıcı yorumları

JBL Go Essential IPX7 Bluetooh Hoparlör'e yapılan yorumlar incelendiğinde ürünün kullanıcılar tarafından oldukça beğenildiği görülüyor. Hoparlörün avuç içine sığacak kadar küçük ve su geçirmez olması en beğenilen özellikler arasında yer alıyor. Kullanıcılar, mini boyutu sayesinde ürünü elde, cepte ya da çantada taşıdıklarını ve her yere kolayca götürebildiklerini ifade ederken ürünün su geçirmez özelliğinin denizde, havuzda, duşta kullanım imkânı sunduğunu da belirtiyor. JBL Go Essential IPX7 Bluetooh Hoparlör'ün ses kalitesi de övgüyle bahsedilen bir diğer nokta. Ses seviyesinin ve bas kalitesinin yüksek olduğunu, özellikle kapalı ortamlarda oldukça iyi sonuçlar verdiğini ifade eden kullanıcılar, ürünün akıllı cihazlara bağlanmasının kolay olduğunun, pilinin de uzun süre dayandığının altını çiziyor.

JBL Go Essential IPX7 Bluetooh Hoparlör, Mavi

JBL Go Essential IPX7 Bluetooh Hoparlör, Siyah