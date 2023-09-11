Fiyatı 8999 TL'ye düştü! Yaşam alanınıza hijyen getirecek robot süpürgede indirim

Anker akıllı ev ürünleri ve teknolojik çözümler konusunda sektörde lider bir marka. Anker'in yüksek kalite standartlarına sahip ürünleri kullanıcıların hayatını kolaylaştıran fonksiyonlarıyla büyük beğeni topluyor. Anker Eufy RoboVac LR30 Hybrid Robot Süpürge de akıllı navigasyon özelliği ve güçlü vakum gücü sayesinde zahmetsiz bir şekilde temizlik yapabilen bir robot süpürge olarak öne çıkıyor. Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirime giren bu robot süpürgeyi sizin için inceledik. İşte detaylar!

Anker Eufy RoboVac LR30 Hybrid Robot Süpürge

Ürün özellikleri

Anker Eufy RoboVac LR30 Hybrid Robot Süpürge; çift fonksiyonlu bir üründür, elektrikli süpürgenin yanı sıra bir süpürge robotu olarak da kullanılabilir.

2000Pa güçlü bir emiş gücüne sahiptir, bu sayede yüzeylerdeki tüm tozu ve kiri etkili bir şekilde temizler.

BoostIQ teknolojisi sayesinde zeminin durumunu algılar ve ihtiyaç duyduğu ekstra gücü sağlar.

100 dakika sürekli çalışma süresine sahiptir ve otomatik olarak şarj istasyonuna döner ve şarj olur.

Wifi üzerinden kontrol edilebilen ve EufyHome mobil uygulaması ile programlanabilir.

0.6 inç (15 mm) yükseltme kapasitesine sahiptir, bu sayede küçük engelleri aşabilir ve farklı zemin türleri arasında kolayca geçiş yapabilir.

Anti-çarpışma ve anti-düşme sensörleri ile donatılmıştır, böylece mobilyalara veya merdivenlere çarpmadan etrafta dolaşabilir.

0.6L toz haznesi kapasitesine sahiptir, bu sayede daha az sıklıkla boşaltma ihtiyacı duyarsınız.

Ses seviyesi 55 dB'de çalışır, bu da sessiz bir şekilde çalışması anlamına gelir.

Hepa filtre sistemi, evinizdeki toz, polen ve alerjenleri yakalar ve havayı temizler.

Otomatik temizlik modları ve programlanabilir zamanlama seçenekleri ile uygun kullanım sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Oldukça ön yargılıydım, süpürgeden çıkan çöpü görünce iyi ki almışım dedim. Mükemmel bir cihaz. Kendime daha fazla zaman ayırabiliyorum artık."

"Harika bir şey, yatarak evi süpürüp silmek."

Bu içerik 11 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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