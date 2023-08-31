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  4. Fiyatı 561 TL'ye düştü! Çok satan Adidas sırt çantasında %64 indirim

Fiyatı 561 TL'ye düştü! Çok satan Adidas sırt çantasında %64 indirim

31.08.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fonksiyonellik ve şıklığı bir araya getiren, kaliteli malzemesiyle uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz bir sırt çantası arıyorsanız doğru yerdesiniz. Adidas'ın en sevilen sırt çantası modeli kısa süreliğine 985 TL indirime girdi! Bu eşsiz fırsatı kaçırmamak için acele edin.

Fiyatı 561 TL'ye düştü! Çok satan Adidas sırt çantasında %64 indirim

Günün koşuşturmacası içinde, hepimizin ihtiyacı olan bir şey var: şık, kullanışlı ve pratik bir sırt çantası! Hayatımızı kolaylaştıran ve tarzımızı tamamlayan aksesuarlar arasında yer alan sırt çantaları, günlük hayatta vazgeçilmez bir yere sahip. Siz de okulda, işte, seyahatte kısacası her yerde önemli kişisel eşyalarınızı taşımanıza yardımcı olacak kaliteli bir sırt çantası arıyorsanız Adidas'ın çok satanlarda birinci sırada yer alan sırt çantası modeline mutlaka göz atmalısınız. Kısa süreliğine %64 indirimle satışta olan çantayı gelin birlikte keşfedelim.

Çok satanlarda birinci sırada: Adidas Sw Cl Bpk Good Black/Owhite/Black Ns Classic Twist Small Sırt Çantası

Adsız tasarım (4)

Ürünün öne çıkan özellikleri

  • Çantanın tasarımı klasik tarzda olup her yaş grubu tarafından tercih edilebilir.
  • Ana bölmesi oldukça geniştir.
  • İç kısmında bir adet fermuarlı cebi bulunur, bu sayede küçük eşyalarınızı güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.
  • Ayarlanabilir omuz askıları ile çanta, istediğiniz boyutta konforlu bir şekilde kullanılabilmektedir.
  • Çantanın ön kısmında Adidas logosu yer almaktadır.
  • Günlük kullanıma uygun olan çanta, okula veya işe giderken rahatlıkla taşınabilir.
  • Kaliteli malzemeden üretildiği için dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sırt çantası benim için mükemmel. Harika işçilik."

  • "Çok kaliteli. Kesinlikle alınmalı."
Ürünü İncele

Bu içerik 31 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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