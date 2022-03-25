HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fiyatlar iki katına çıktı! O ülkede raflar boş kaldı: Ayçiçek yağı, un, makarna...

Fiyatlar iki katına çıktı! O ülkede raflar boş kaldı: Ayçiçek yağı, un, makarna...

25.03.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Avrupa ülkelerinde gıda tedariki sıkıntısı baş gösterdi. Ayçiçek yağı ihtiyacının yüzde 94'ünü dışarıdan ithal eden Almanya'da market rafları boş kaldı. Ülkede bazı temel gıda maddelerinin fiyatları iki katına çıktı.

Fiyatlar iki katına çıktı! O ülkede raflar boş kaldı: Ayçiçek yağı, un, makarna...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebi nedeniyle Almanya'da bazı temel gıda maddelerinde tedarik sıkıntısı yaşanınca raflar boş kaldı. Ülkede ayçiçek yağı sıkıntı yaşanırken, fiyatlarda artışlar görüldü.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar Avrupa’da tedarik sıkıntısını beraberinde getirdi. Ukrayna’dan ithal edilemeyen ürünler nedeniyle marketlere gıda sıkıntısı yaşandı. Marketlerde ayçiçek yağı, kolza yağı, un ve makarna gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu reyonlar tamamen boş kaldı. Bazı marketlerde de ayçiçek yağı için müşteri başına sadece 4 litre kısıtlaması getirilirken, fiyatların iki katına çıktığı görüldü.

Almanya’da raflar boş kaldı

MARKET RAFLARI BOŞ KALDI

Federal Meyve, Sebze ve Patates İşleyicileri Birliği’nden (BOGK) yapılan açıklamada, "Almanya’da sadece birkaç ayçiçek yağı üreticisi var ve talebin yüzde 94’ü ithal ediliyor. Bir kıtlık genellikle daha yüksek fiyatlara yol açıyor. Bu durumda sorun daha da büyük, piyasada neredeyse hiç ayçiçek yağı kalmadı. Market raflarında ayçiçek yağının olması gereken yerde büyük boşluk var" ifadeleri kullanıldı.

Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği (OVID) ise Ukrayna’nın önemli bir ayçiçek ve kolza yağı ihracatçısı olduğunu, kriz nedeniyle ürünün tedarik edilemediğini açıkladı.

Almanya’da raflar boş kaldı

Beslenme Uzmanları ise tedarik sıkıntısı yaşanan yağların yerine alternatif ürünlerinin de kullanılabileceğini belirterek, hindistan cevizi yağı, tereyağı veya margarin kullanımını öneriyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek tek açıkladılar! Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek 10 maddelik planTek tek açıkladılar! Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek 10 maddelik plan
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! 4 ölü, 2 yaralıKüçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! 4 ölü, 2 yaralı
Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştuAnkara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu
Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu

Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu

Ukrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklaması

Ukrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklaması

Meteorolojiden güzel haber! Tarih verildi, bahar geliyor

Meteorolojiden güzel haber! Tarih verildi, bahar geliyor

Yasak aşk cinayetinde şok sözler: Evet ilişkimiz var

Yasak aşk cinayetinde şok sözler: Evet ilişkimiz var

Erdoğan'dan Tokat Havalimanı açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tokat Havalimanı açılışında önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.