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  4. Fiyatları duyan oraya koştu! Mağazada 'indirim' izdihamı

Fiyatları duyan oraya koştu! Mağazada 'indirim' izdihamı

14.05.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da açılış yapan bir mağazanın indirimli fiyatlarını duyan müşteriler mağazaya koştu. Vatandaşların kapıda sıra olduğu indirimli fiyatlar nedeniyle kapılar açıldığında izdiham yaşandı. Firma çalışanı vatandaşların gecenin saat 3'ünde sıraya girdiğini belirtti.

Fiyatları duyan oraya koştu! Mağazada 'indirim' izdihamı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Alibeyköy Mahallesi’ndeki ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda sıra oldu. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere hücum etti. Sabah saatlerinden itibaren mağazanın kapısında bekleyerek indirimli cep telefonu almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 12 bin liralık telefon 9 bin liraya satıldı.

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"GECENİN SAAT 3'ÜNDE SIRAYA GİRDİLER"

Firma çalışanı Cem Erdek, “Çok büyük bir kampanya düzenledik. Daha önce diğer şubelerimizde de gerçekleşmişti. İnsanlar gecenin saat 3’ünde sıraya girdiler. Geldiğimizde yoğun bir kalabalık vardı. Mağazanın kapısını açmaya başladığımızda çok ciddi bir izdiham oluştu. İnsanlar uygun fiyatlara hücum ettiler. Yoğun kalabalığın dağılması bayağı uzun sürdü, hala hareketlilik var. Bunun 2 gün boyunca da devam edeceğini düşünüyorum” dedi. (İHA)

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Ankara
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