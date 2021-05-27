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Burun estetiği yaptırmak için mevsime dikkat etmek gerekir mi? İşin uzmanları dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
27.05.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler operasyonlardan biri olan burun estetiği, hem kadınlar hem erkekler tarafından tercih edilebiliyor. Genellikle fiziksel görünümü değiştirmek amacıyla yapılan bu ameliyatlar, kişilerin hayatını olumlu yönde etkileyebiliyor. Peki, burun estetiği yaptırmak için hangi mevsim daha uygun? İşte bu sorunun cevabı...

Burun estetiği yaptırmak için mevsime dikkat etmek gerekir mi? İşin uzmanları dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Rinoplasti yani burun estetiği ameliyatı çeşitli nedenlerle yaptırılabiliyor. Çoğunlukla bu ameliyatla ya daha iyi bir fiziksel görünüme sahip olmak ya da sağlık problemlerinden kurtulmak amaçlanıyor. Burun estetiği yaptırmaya karar verenlerin cevabını merak ettiği sorulardan biri de bu tür ameliyatlar için hangi mevsimin daha uygun olduğu.

HANGİ MEVSİM BURUN ESTETİĞİ YAPTIRMAK İÇİN DAHA UYGUN?

Burun estetiği, her mevsim yaptırılabilen bir ameliyat olsa da iyileşme süreci dikkate alındığında, kış ve ilkbahar mevsimleri genellikle daha çok tercih edilebiliyor. Ancak ilkbaharda bu ameliyatı yaptırmayı planlayanların alerjik durumlarını, kış aylarını tercih edeceklerin ise soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları göz önünde bulundurması öneriliyor. Yaz aylarında ise güneş burun estetiği yaptıranların güneşe karşı kendilerini korumaları gerekiyor. Her mevsim için ameliyat sonrasında karşılaşılacak zorluklar olsa da tüm bunların belirli bir süre çekilecek sıkıntılardır. Sonuç olarak, burun estetiği ameliyatları kişisel durum ve tercihlere göre her mevsim yaptırılabiliyor.

BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burun estetiği ameliyatından sonra hafif ve orta şiddette ağrılar olabiliyor. Burun tamponu varsa çıkartılana kadar kaşıntı ve hapşırmaya neden olabiliyor. Göz etrafında morluk veya şişlikler oluşabiliyor. Ancak bu durum ilerleyen zaman içerisinde düzeliyor. Ön dişlerde de geçici sızı ve ağrılar hissedilse de bunlar zamanla azalıyor. Ameliyattan sonra uyulması gereken tavsiyeler şu şekilde:

  • Ameliyattan sonraki ilk günlerde yüksek bir yastıkta yatılması,
  • Doktor tarafından burun temizliği ve bakımı için verilen ilaçların düzenli olarak kullanılması,
  • Aşırıya kaçan yüz mimiklerinden ve gülme durumlarından kaçınılması,
  • Yaklaşık iki hafta kadar tütün ve alkol ürünlerinin tüketilmemesi,
  • Üç hafta süresince boyunlu kazak vb. giysilerin kullanılmaması,
  • Burunda alçı veya sabitleyici splinter varsa denize veya havuza girilmemesi,
  • Ameliyat sonrasında hassaslaşan cildin 3 ay süre ile güneş ışığından korunması,
  • İlk günlerde dişlerin yumuşak bir diş fırçasıyla nazikçe fırçalanması,
  • Ateş, görme bozukluğu, baş ağrısı, akıntı ve bilinç bulanıklığı gibi durumlarda vakit kaybetmeden en yakın hastaneye gidilmesi ya da ameliyatı yapan doktora başvurulması.
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