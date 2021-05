Burun estetiği yaptırmak için mevsime dikkat etmek gerekir mi? İşin uzmanları dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Rinoplasti yani burun estetiği ameliyatı çeşitli nedenlerle yaptırılabiliyor. Çoğunlukla bu ameliyatla ya daha iyi bir fiziksel görünüme sahip olmak ya da sağlık problemlerinden kurtulmak amaçlanıyor. Burun estetiği yaptırmaya karar verenlerin cevabını merak ettiği sorulardan biri de bu tür ameliyatlar için hangi mevsimin daha uygun olduğu.

HANGİ MEVSİM BURUN ESTETİĞİ YAPTIRMAK İÇİN DAHA UYGUN?

Burun estetiği, her mevsim yaptırılabilen bir ameliyat olsa da iyileşme süreci dikkate alındığında, kış ve ilkbahar mevsimleri genellikle daha çok tercih edilebiliyor. Ancak ilkbaharda bu ameliyatı yaptırmayı planlayanların alerjik durumlarını, kış aylarını tercih edeceklerin ise soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları göz önünde bulundurması öneriliyor. Yaz aylarında ise güneş burun estetiği yaptıranların güneşe karşı kendilerini korumaları gerekiyor. Her mevsim için ameliyat sonrasında karşılaşılacak zorluklar olsa da tüm bunların belirli bir süre çekilecek sıkıntılardır. Sonuç olarak, burun estetiği ameliyatları kişisel durum ve tercihlere göre her mevsim yaptırılabiliyor.