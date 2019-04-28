Fotoğraf çekilmek için trenin üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldı

Olay, saat 19.00 sıralarında Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olduğu öğrenilen B.D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, istasyonda fotoğraf çekildi. B.D. ve arkadaşı birbirleriyle iddialaşarak fotoğraf çekilmek için bu sefer trenin üzerine çıktı. B.D. fotoğraf çekildiği sırada büyük bir gürültüyle yüksek elektrik akımına kapılarak tren üzerinde yere yığıldı. Trenin üzerindeki diğer kişi ise korkarak trenden aşağıya atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı B.D.'yi ambulansa koyarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. B.D.'nin arkadaşları polis otosuna bindirilerek, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"PATLADI BİR ANDA YANIMDA"

Akıma kapılmaktan son anda kurtulan B.D.'nin arkadaşı karakola götürüldüğü sırada, "Fotoğraf çekilecektik. Sonra ben ve arkadaşım trenin üzerine çıktık. Sonra arkadaşım kabloya değdi. Patladı bir anda yanımda. Ben de korkup aşağıya atladım. Sonra kaçtık. Tekrar yardıma gittik arkadaşımıza. Baktık hareket etmiyor. Biz de başkalarından yardım istedik. Durumu iyi diyorlar" dedi.

VALİLİKTEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, " Bugün saat 19.00'da Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda iki şahsın aralarındaki iddialaşmaları sonucu, B.D. adlı şahsın Marmaray'ın üzerine çıktığı yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı B.D. hastaneye sevk edilmiş, tahkikata başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ." (DHA)

