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  4. Fotoğraf çektirmek isterken dalgalara kapılan genç kayboldu

Fotoğraf çektirmek isterken dalgalara kapılan genç kayboldu

08.08.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıkların üzerine çıkan Hüseyin Yılmaz, şiddetli dalgalara kapılarak denize düştü. Gözden kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf çektirmek isterken dalgalara kapılan genç kayboldu

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Sardala koyunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan arkadaşıyla birlikte Kandıra’ya gelen Hüseyin Yılmaz (29), Sardala koyunda fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıkların üzerine çıktı. Birden gelen şiddetli dalgalara kapılan genç, denize düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan Yılmaz’ın bulunması için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sürüyor.

(İHA)


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