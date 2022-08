Fotoğraflarını görünce güzelliklerini kıskanacağınız elbise modelleri

Arkadaş buluşması, iş toplantısı ya da özel bir organizasyon... Her an şık görünmek isteyen kadınların vazgeçilmez parçası olan elbiseler, dünya markaları başta olmak üzere özel tasarımcıların en çok ürettiği tekstil ürünlerinden biri. Kumaş seçeneklerinden renklerine kadar binlerce farklı modeli bulunan bu ürünler, her türden aksesuar ile uyum sağlayan ve kullanım açısından en rahat parçalar olarak gösteriliyor. Sizlere her mevsimde kullanabileceğiniz birbirinden farklı elbise modellerini derledik. İşte detaylar!

1. Başrol daima siz olun: Koton Ece Sükan X Koton - Boynu Metal Bağlamalı Leopar Desenli Pencere Detaylı Elbise

Şık bir davet için seçilebilecek en iyi parçalardan biri, sezonun yükselen trendi cut out elbiseler. Koton Ece Sükan X Koton - Boynu Metal Bağlamalı Leopar Desenli Pencere Detaylı Elbise; tasarımı, rengi, deseni ve aksesuarlarıyla göz dolduruyor. Detaylara inildikçe görenleri kendine hayran bırakan ürünün en önemli özelliği boyun bölümünde yer alan metal bağlama detayı. Başka hiçbir aksesuar kullanmaya gerek bırakmayan tasarımın derin yırtmacı ise bacak görünümünü kusursuzlaştırıyor. %100 polyester malzemeden tasarlanan ürün, makinede yıkanabiliyor. Kusursuz bir stil yaratmak için elbiseyi sepetinize eklemeye ne dersiniz?

2. Trend ve sofistike: TRENDYOLMİLLA Design Çok Renkli Cut Out Detaylı Elbise

Son yılların en popüler tekstil üreticileri arasında yer alanTRENDYOLMİLLA'nın tasarladığı elbise modelleri çok beğeniliyor. Üstelik marka, günlük stillerin yanı sıra davetleri özel dizayn edilmiş tasarımları sayesinde de dikkat çekiyor. TRENDYOLMİLLA Design Çok Renkli Cut Out Detaylı Elbise, metal ile zenginleştirilmiş derin göğüs dekoltesi, çok renkli şifon kumaşıyla en çok tercih edilen elbiseler arasında geliyor. Vücuda tam oturan kalıbının yanı sıra balon kol olarak tasarlanmış model, fark yaratmak isteyen kadınlar için öneriliyor.

3. Günlük giyimde zamansız desenler: Defacto U7044AZ Elbise

Pötikareli elbiseler, geçmiş tarihlerden bu yana tekstil dünyasında önemli bir yere sahip. Modeli ne olursa olsun bu kumaşlarla hazırlanmış her ürün, keyifli bir stil yaratıyor. Türkiye'nin popüler tekstil markalarından DeFacto da her sezon tasarımları arasına pötikare kumaşlardan hazırlanmış elbise modellerini alıyor. Yaz sezonu için son derece uyumlu olan Defacto U7044AZ Elbise ise hem gündüz hem gece kullanımına uygun stili ile dikkat çekiyor. Volanlı kesimi sayesinde son derece rahat kullanım imkânı veriyor. Ürünün kumaş içeriğinde %64 pamuk, %1 elastan ve %35 polyester malzeme bulunuyor.

4. Şifon büyüsü: Moda Çelikler Şifon Boyundan Bağlamalı Düşük Kol Yırtmaçlı Yeşil Sister Elbise

Kaliteli tasarımları ve özellikle gece kıyafetleri ile adından söz ettiren Moda Çelikler Şifon Boyundan Bağlamalı Düşük Kol Yırtmaçlı Yeşil Sister Elbise modeli ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Tüm detayları incelikle düşünülen elbise, cut out detayları ile sezonun tasarım trendlerine uyum sağlıyor. Spor bir ayakkabı ile günlük olarak da kullanılabilecek ürün, şık davetlerde ise topuklu bir ayakkabı ve uygun bir çanta ile görenleri kendine hayran bırakacak bir etki yaratıyor. Üstelik model, marka tarafından L bedene kadar geniş bir beden aralığında üretiliyor.

5. Her alanda rahat kullanım ve şıklık: Açelya Okcu Sırtı Cut Out Kesimli Şortlu Elbise

Tasarımda kusursuzluk denilince son zamanların en iyi elbise modellerini tasarlayan Açelya Okçu, akla ilk gelen isimlerden biri. Her detayı düşünülmüş tasarımları ile ön plana çıkan markanın çok satanlar listesinde bulunan Açelya Okcu Sırtı Cut Out Kesimli Şortlu Elbise ise hem rahat kullanımı hem zarif çizgileriyle her yaştan kadının tercih ettiği bir model. Ürünün yaz mevsimine uygun açık rengi ve buna uyum sağlayan çiçek desenleri ile göğüs dekoltesini öne çıkaran kruvaze yaka tasarımı; hareketli bir stil sunuyor. Kloş şort eteği, dokuma şifon kumaşı ve sırttan fermuarlı kapaması ise rahat kullanım vadediyor.

6. Ketenin en zarif hâli: Oysho Keten Halter Elbise

Kalitesi ile adından söz ettiren Oysho, tamamen doğal malzemeler kullanarak birçok modelde elbise üretiyor. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez parçalarından biri olacak Oysho Keten Halter Elbise ise kullanıcıların dikkatini çekiyor. Klasik tasarımların dışına çıkarak yaratıcı çizgilerle üretilen ürün, omuzları tamamıyla açıkta bırakırken mini olarak tasarlanmış boyu ve sırt dekoltesi ile hayranlık uyandırıyor. Ürünün ham ketenden üretilen beyaz rengi dışında kahverengi seçeneği de bulunuyor. Beden seçenekleri geniş bir yelpaze ile sunulan modeli detaylı şekilde incelemenizi öneriyoruz.

7. Hiç bitmeyen moda: Ozzıy34 Kadın Saten Lacivert Askılı Elbise

Yumuşacık dokusu ve vücutta yokmuş gibi hissettiren ipeksiliği ile saten elbiseler, en zamansız parçalardan biri. Ozzıy34 Kadın Saten Lacivert Askılı Elbise, şıklığı ve kalitesiyle âdeta zarafetin timsali niteliğinde. Marka tarafından farklı renk seçenekleri ile üretilen model, dökümlü dikişi ve degaje yakası ile benzerlerinden daha farklı bir stil ortaya koyuyor. Hem şık topuklu hem düz tasarımlı ayakkabılar ile kombinlenebilecek elbise, yıllar boyunca kullanılabilecek bir kumaş kalitesi ile karşımıza çıkıyor. Ürünün beden aralığının S bedenden L bedene kadar olduğunu söylememizde fayda var.