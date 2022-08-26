KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Fotoğraflarını görünce güzelliklerini kıskanacağınız elbise modelleri

Fotoğraflarını görünce güzelliklerini kıskanacağınız elbise modelleri

25.08.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda trendlerini takip ederek üretim yapan giyim markaları ürünlerini günlük, ofis, abiye gibi farklı mekan ve zamanlara uygun olacak şekilde kategorilere ayırarak üretiyor. Rahatlığı, kumaş kalitesi ve şık tasarımıyla öne çıkan, her stile uygun elbise bulmak mümkün hâle geliyor. Sizin için birbirinden güzel, her ortama uygun elbiseleri derledik.

Fotoğraflarını görünce güzelliklerini kıskanacağınız elbise modelleri

Arkadaş buluşması, iş toplantısı ya da özel bir organizasyon... Her an şık görünmek isteyen kadınların vazgeçilmez parçası olan elbiseler, dünya markaları başta olmak üzere özel tasarımcıların en çok ürettiği tekstil ürünlerinden biri. Kumaş seçeneklerinden renklerine kadar binlerce farklı modeli bulunan bu ürünler, her türden aksesuar ile uyum sağlayan ve kullanım açısından en rahat parçalar olarak gösteriliyor. Sizlere her mevsimde kullanabileceğiniz birbirinden farklı elbise modellerini derledik. İşte detaylar!

1. Başrol daima siz olun: Koton Ece Sükan X Koton - Boynu Metal Bağlamalı Leopar Desenli Pencere Detaylı Elbise

Fotoğraflarını görünce güzelliklerini kıskanacağınız elbise modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Şık bir davet için seçilebilecek en iyi parçalardan biri, sezonun yükselen trendi cut out elbiseler. Koton Ece Sükan X Koton - Boynu Metal Bağlamalı Leopar Desenli Pencere Detaylı Elbise; tasarımı, rengi, deseni ve aksesuarlarıyla göz dolduruyor. Detaylara inildikçe görenleri kendine hayran bırakan ürünün en önemli özelliği boyun bölümünde yer alan metal bağlama detayı. Başka hiçbir aksesuar kullanmaya gerek bırakmayan tasarımın derin yırtmacı ise bacak görünümünü kusursuzlaştırıyor. %100 polyester malzemeden tasarlanan ürün, makinede yıkanabiliyor. Kusursuz bir stil yaratmak için elbiseyi sepetinize eklemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

2. Trend ve sofistike: TRENDYOLMİLLA Design Çok Renkli Cut Out Detaylı Elbise

Fotoğraflarını görünce güzelliklerini kıskanacağınız elbise modelleri

Son yılların en popüler tekstil üreticileri arasında yer alanTRENDYOLMİLLA'nın tasarladığı elbise modelleri çok beğeniliyor. Üstelik marka, günlük stillerin yanı sıra davetleri özel dizayn edilmiş tasarımları sayesinde de dikkat çekiyor. TRENDYOLMİLLA Design Çok Renkli Cut Out Detaylı Elbise, metal ile zenginleştirilmiş derin göğüs dekoltesi, çok renkli şifon kumaşıyla en çok tercih edilen elbiseler arasında geliyor. Vücuda tam oturan kalıbının yanı sıra balon kol olarak tasarlanmış model, fark yaratmak isteyen kadınlar için öneriliyor.

Ürünü İncele

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (26.08.2022)

5000 TL altı robot süpürgeler

Swatch saatlerde çok özel fiyatlar

Modada sezon sonu fırsatları

200 TL altı kulaklık ve hoparlörler

Kırtasiyeden modaya okula dönüş fırsatları

Küçük ev aletleri ve aksesuarlar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Günlük giyimde zamansız desenler: Defacto U7044AZ Elbise

Fotoğraflarını görünce güzelliklerini kıskanacağınız elbise modelleri

Pötikareli elbiseler, geçmiş tarihlerden bu yana tekstil dünyasında önemli bir yere sahip. Modeli ne olursa olsun bu kumaşlarla hazırlanmış her ürün, keyifli bir stil yaratıyor. Türkiye'nin popüler tekstil markalarından DeFacto da her sezon tasarımları arasına pötikare kumaşlardan hazırlanmış elbise modellerini alıyor. Yaz sezonu için son derece uyumlu olan Defacto U7044AZ Elbise ise hem gündüz hem gece kullanımına uygun stili ile dikkat çekiyor. Volanlı kesimi sayesinde son derece rahat kullanım imkânı veriyor. Ürünün kumaş içeriğinde %64 pamuk, %1 elastan ve %35 polyester malzeme bulunuyor.

Ürünü İncele

4. Şifon büyüsü: Moda Çelikler Şifon Boyundan Bağlamalı Düşük Kol Yırtmaçlı Yeşil Sister Elbise

Fotoğraflarını görünce güzelliklerini kıskanacağınız elbise modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kaliteli tasarımları ve özellikle gece kıyafetleri ile adından söz ettiren Moda Çelikler Şifon Boyundan Bağlamalı Düşük Kol Yırtmaçlı Yeşil Sister Elbise modeli ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Tüm detayları incelikle düşünülen elbise, cut out detayları ile sezonun tasarım trendlerine uyum sağlıyor. Spor bir ayakkabı ile günlük olarak da kullanılabilecek ürün, şık davetlerde ise topuklu bir ayakkabı ve uygun bir çanta ile görenleri kendine hayran bırakacak bir etki yaratıyor. Üstelik model, marka tarafından L bedene kadar geniş bir beden aralığında üretiliyor.

Ürünü İncele

5. Her alanda rahat kullanım ve şıklık: Açelya Okcu Sırtı Cut Out Kesimli Şortlu Elbise

Fotoğraflarını görünce güzelliklerini kıskanacağınız elbise modelleri

Tasarımda kusursuzluk denilince son zamanların en iyi elbise modellerini tasarlayan Açelya Okçu, akla ilk gelen isimlerden biri. Her detayı düşünülmüş tasarımları ile ön plana çıkan markanın çok satanlar listesinde bulunan Açelya Okcu Sırtı Cut Out Kesimli Şortlu Elbise ise hem rahat kullanımı hem zarif çizgileriyle her yaştan kadının tercih ettiği bir model. Ürünün yaz mevsimine uygun açık rengi ve buna uyum sağlayan çiçek desenleri ile göğüs dekoltesini öne çıkaran kruvaze yaka tasarımı; hareketli bir stil sunuyor. Kloş şort eteği, dokuma şifon kumaşı ve sırttan fermuarlı kapaması ise rahat kullanım vadediyor.

Ürünü İncele

6. Ketenin en zarif hâli: Oysho Keten Halter Elbise

Fotoğraflarını görünce güzelliklerini kıskanacağınız elbise modelleri

Kalitesi ile adından söz ettiren Oysho, tamamen doğal malzemeler kullanarak birçok modelde elbise üretiyor. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez parçalarından biri olacak Oysho Keten Halter Elbise ise kullanıcıların dikkatini çekiyor. Klasik tasarımların dışına çıkarak yaratıcı çizgilerle üretilen ürün, omuzları tamamıyla açıkta bırakırken mini olarak tasarlanmış boyu ve sırt dekoltesi ile hayranlık uyandırıyor. Ürünün ham ketenden üretilen beyaz rengi dışında kahverengi seçeneği de bulunuyor. Beden seçenekleri geniş bir yelpaze ile sunulan modeli detaylı şekilde incelemenizi öneriyoruz.

Ürünü İncele

7. Hiç bitmeyen moda: Ozzıy34 Kadın Saten Lacivert Askılı Elbise

Fotoğraflarını görünce güzelliklerini kıskanacağınız elbise modelleri

Yumuşacık dokusu ve vücutta yokmuş gibi hissettiren ipeksiliği ile saten elbiseler, en zamansız parçalardan biri. Ozzıy34 Kadın Saten Lacivert Askılı Elbise, şıklığı ve kalitesiyle âdeta zarafetin timsali niteliğinde. Marka tarafından farklı renk seçenekleri ile üretilen model, dökümlü dikişi ve degaje yakası ile benzerlerinden daha farklı bir stil ortaya koyuyor. Hem şık topuklu hem düz tasarımlı ayakkabılar ile kombinlenebilecek elbise, yıllar boyunca kullanılabilecek bir kumaş kalitesi ile karşımıza çıkıyor. Ürünün beden aralığının S bedenden L bedene kadar olduğunu söylememizde fayda var.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her kadının dolabında olması gereken 6 temel parça Her kadının dolabında olması gereken 6 temel parça
Geçmişte olanları unutun! Gelecek bugün başlıyorGeçmişte olanları unutun! Gelecek bugün başlıyor
Evdeki güveleri temizlemenin yolu buradan geçiyorEvdeki güveleri temizlemenin yolu buradan geçiyor
Anahtar Kelimeler:
elbise elbise modelleri en güzel elbiseler en şık elbiseler yükselen eo sırt ağlayan çiçek topuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Okul çantasının müdavimleri: Her bütçeye ve beğeniye uygun kırtasiye ürünleri

Okul çantasının müdavimleri: Her bütçeye ve beğeniye uygun kırtasiye ürünleri

Akıllı telefona mı ihtiyacınız var? Bu modellere bakmadan karar vermeyin!

Akıllı telefona mı ihtiyacınız var? Bu modellere bakmadan karar vermeyin!

Bana yakışmaz demeyin! Her göğüs tipine uygun en şık sütyen ve braletler

Bana yakışmaz demeyin! Her göğüs tipine uygun en şık sütyen ve braletler

Leziz mi leziz kızartmalar için en kaliteli kızartma tencerelerini keşfedin!

Leziz mi leziz kızartmalar için en kaliteli kızartma tencerelerini keşfedin!

Anneler buraya! Bebeğinizin ihtiyacı olan her şeyi taşımanızı sağlayacak bebek bakım çantaları

Anneler buraya! Bebeğinizin ihtiyacı olan her şeyi taşımanızı sağlayacak bebek bakım çantaları

Tümünü Gör
Anneler buraya! Bebeğinizin ihtiyacı olan her şeyi taşımanızı sağlayacak bebek bakım çantaları

Anneler buraya! Bebeğinizin ihtiyacı olan her şeyi taşımanızı sağlayacak bebek bakım çantaları

Havalar soğumadan izolasyon işini tamamlamak isteyenler için en iyi membran markaları

Havalar soğumadan izolasyon işini tamamlamak isteyenler için en iyi membran markaları

Sağlam ve estetik materyale sahip mızıkalarla müziğin büyülü dünyasına adım atın!

Sağlam ve estetik materyale sahip mızıkalarla müziğin büyülü dünyasına adım atın!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Keyif dolu bir seyir deneyimi yaşamak isteyenler buraya! İşte en iyi 4K televizyonlar

Keyif dolu bir seyir deneyimi yaşamak isteyenler buraya! İşte en iyi 4K televizyonlar

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Tümünü Gör
Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Ayaklarınızı şımartın! Konforlu, şık ve uygun fiyatlı bu ayakkabılara bayılacaksınız

Ayaklarınızı şımartın! Konforlu, şık ve uygun fiyatlı bu ayakkabılara bayılacaksınız

Çocuğunuzun çantasından bunları eksik etmeyin!

Çocuğunuzun çantasından bunları eksik etmeyin!

Kişiselleştirilmiş yaratıcı hediyelerle sevdiklerinizi mutlu etmek ister misiniz?

Kişiselleştirilmiş yaratıcı hediyelerle sevdiklerinizi mutlu etmek ister misiniz?

Uyanmakta zorlananların işine çok yarayacak çalar saat modelleri

Uyanmakta zorlananların işine çok yarayacak çalar saat modelleri

Kusursuz fiziği ve leoparlı bikinisiyle büyüledi! Duygu Özaslan'ın olay olan bikinisini beğenenlere öneriler

Kusursuz fiziği ve leoparlı bikinisiyle büyüledi! Duygu Özaslan'ın olay olan bikinisini beğenenlere öneriler

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Bana yakışmaz demeyin! Her göğüs tipine uygun en şık sütyen ve braletler

Bana yakışmaz demeyin! Her göğüs tipine uygun en şık sütyen ve braletler

Ayaklarınızı şımartın! Konforlu, şık ve uygun fiyatlı bu ayakkabılara bayılacaksınız

Ayaklarınızı şımartın! Konforlu, şık ve uygun fiyatlı bu ayakkabılara bayılacaksınız

Elbiseden gömleğe, çantadan ayakkabıya... İşte gardırobunuzun kalitesini yükseltecek o parçalar!

Elbiseden gömleğe, çantadan ayakkabıya... İşte gardırobunuzun kalitesini yükseltecek o parçalar!

Herkesin dolabında olmalı! 300 TL altı çok beğeneceğiniz kot ceketler

Herkesin dolabında olmalı! 300 TL altı çok beğeneceğiniz kot ceketler

Kusursuz fiziği ve leoparlı bikinisiyle büyüledi! Duygu Özaslan'ın olay olan bikinisini beğenenlere öneriler

Kusursuz fiziği ve leoparlı bikinisiyle büyüledi! Duygu Özaslan'ın olay olan bikinisini beğenenlere öneriler

Ayakkabısı çok beğenildi! Hande Erçel'in tarzını yakalamak isteyenlere ayakkabı önerileri

Ayakkabısı çok beğenildi! Hande Erçel'in tarzını yakalamak isteyenlere ayakkabı önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Her kadının dolabında olması gereken 6 temel parça, kapsül dolap nasıl oluşturulur?

Her kadının dolabında olması gereken 6 temel parça

Göğüs tipi fark etmeksizin herkeste güzel duracak sütyen ve bralet modelleri

Bana yakışmaz demeyin! Her göğüs tipine uygun en şık sütyen ve braletler

Bu yazın favorisi! Hailey Bieber’ın tırnaklarının yapımı

Bu yazın favorisi! Hailey Bieber’ın tırnaklarının yapımı

Tüm kırışıklıklara elveda! Yaşlanma karşıtı maske tarifi

Tüm kırışıklıklara elveda! Yaşlanma karşıtı maske tarifi

Yeni trend! ‘Clean girl’ makyajı nasıl yapılır? Doğru adımlar ile tertemiz bir görüntü

Yeni trend! ‘Clean girl’ makyajı nasıl yapılır?

Moda uzmanı paylaştı: Daha kaliteli bir görünüm için ihtiyacınız olanlar

Moda uzmanı paylaştı: Daha kaliteli bir görünüm için ihtiyacınız olanlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.