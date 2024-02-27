HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa 'asker gönderebiliriz' dedi, Rusya resti çekti: NATO'yla çatışma kaçınılmaz olur!

Fransa 'asker gönderebiliriz' dedi, Rusya resti çekti: NATO'yla çatışma kaçınılmaz olur!

27.02.2024 14:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderilmesi seçeneğinin göz ardı edilemeyeceğini söylemesi tansiyonu yükseltti. Endişelendiren yanıt ise Rusya'dan geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Bu durumda NATO ile çatışma kaçınılmaz olur" ifadeleri yer aldı.

Fransa 'asker gönderebiliriz' dedi, Rusya resti çekti: NATO'yla çatışma kaçınılmaz olur!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Paris'te düzenlenen "Ukrayna'ya Destek" Konferansı sonrasında, "Bu aşamada Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak hiçbir şey göz ardı edilmemeli. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

Elize Sarayı'nda düzenlenen konferansa Avrupa'dan 17 devlet ve hükümet başkanı katıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İsveç ise temsilci gönderdi.

MACRON: "RUSYA'NIN YENİLGİSİ AVRUPA İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım konusunu görüşmek için bir araya gelen liderler fikir birliğine varamadı.

Zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Macron "Rusya'nın yenilgisinin Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı açısından vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz" dedi.

Macron, Ukrayna'ya orta ve uzun menzilli füzeler ile bombalar tedarik edecek yeni bir koalisyon kurulacağını da duyurdu.

thumbs_b_c_6968807ba5489d682301e508a301b19b

RUSYA'DAN SERT YANIT: "NATO İLE ÇATIŞMA KAÇINILMAZ OLUR"

Kremlin ise bu açıkalamalara karşılık olarak Avrupa'dan Ukrayna'ya gönderilmesi halinde "NATO ile çatışmanın kaçınılmaz olacağı" açıklaması yaptı.

thumbs_b_c_b97802df9f0288cae685d4f2063cf883

UKRAYNA'DA SON DURUM

Mühimmat tedariği Kiev için kritik bir konu haline gelirken Ukrayna'da Rus güçleriyle çatışmalar sürüyor.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEM Parti’yi karıştıran fotoğraf!DEM Parti’yi karıştıran fotoğraf!
Erdoğan ekonomide "hafifleme" için tarih verdi! Rakibine memleketinden yüklendiErdoğan ekonomide "hafifleme" için tarih verdi! Rakibine memleketinden yüklendi
Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındıSosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
NATO Fransa Rusya Ukrayna
En Çok Okunan Haberler
Öğretmenin karşısına geçerek dans eden öğrencilerin videosu tepki çekti

Öğretmenin karşısına geçerek dans eden öğrencilerin videosu tepki çekti

'Emekli kart' teklifi! Özgür Özel "Cenazeme gelmesin" deyip isyan etti

'Emekli kart' teklifi! Özgür Özel "Cenazeme gelmesin" deyip isyan etti

Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

Çalışanlar dikkat! Yargıtay bunu yapanı affetmedi: 2 yıl 1 ay hapis cezası

Çalışanlar dikkat! Yargıtay bunu yapanı affetmedi: 2 yıl 1 ay hapis cezası

Türkiye’nin en soğuk noktası oldu! Arabalar bile buz tuttu...

Türkiye’nin en soğuk noktası oldu! Arabalar bile buz tuttu...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.