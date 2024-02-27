Fransa 'asker gönderebiliriz' dedi, Rusya resti çekti: NATO'yla çatışma kaçınılmaz olur!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Paris'te düzenlenen "Ukrayna'ya Destek" Konferansı sonrasında, "Bu aşamada Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak hiçbir şey göz ardı edilmemeli. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

Elize Sarayı'nda düzenlenen konferansa Avrupa'dan 17 devlet ve hükümet başkanı katıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İsveç ise temsilci gönderdi.

MACRON: "RUSYA'NIN YENİLGİSİ AVRUPA İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım konusunu görüşmek için bir araya gelen liderler fikir birliğine varamadı.

Zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Macron "Rusya'nın yenilgisinin Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı açısından vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz" dedi.

Macron, Ukrayna'ya orta ve uzun menzilli füzeler ile bombalar tedarik edecek yeni bir koalisyon kurulacağını da duyurdu.

RUSYA'DAN SERT YANIT: "NATO İLE ÇATIŞMA KAÇINILMAZ OLUR"

Kremlin ise bu açıkalamalara karşılık olarak Avrupa'dan Ukrayna'ya gönderilmesi halinde "NATO ile çatışmanın kaçınılmaz olacağı" açıklaması yaptı.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Mühimmat tedariği Kiev için kritik bir konu haline gelirken Ukrayna'da Rus güçleriyle çatışmalar sürüyor.







