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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan çok konuşulacak açıklama: "Devletin değil, ailelerin görevi..." Savaş alanına dönen ülkede bir yeni karar daha!

30.06.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirterek daha fazla polisin görevlendirileceğini duyurdu. Sosyal medyanın şiddeti körüklediğini vurgulayan Macron, hassas içeriklerin kaldırılmasını isterken, ebeveynlere de "gençleri evde tutun" çağrısı yaptı. Öte yandan şiddet olayları nedeniyle ülkede toplu taşımanın saat 21.00'den itibaren yasaklanması talimatı verildi. İşte haberin detayları ve Macron'un o açıklamaları...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan çok konuşulacak açıklama: "Devletin değil, ailelerin görevi..." Savaş alanına dönen ülkede bir yeni karar daha!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, polisin Afrika kökenli bir genci öldürmesinin ardından başlayarak ülke geneline yayılan şiddet olayları nedeniyle kabineyle yaptığı kriz toplantısının ardından kamera karşısına geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gencin ölümünün araçsallaştırıldığını belirterek "kabul edilemez" bir şekilde istismar edildiğini vurguladı.

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"DAHA FAZLA POLİS KONUŞLANDIRILACAK"

"Hiçbir şey şiddeti meşrulaştıramaz" diyen Macron, şiddet olaylarını kınayarak mevcut durumun "kabul edilemez ve gerekçesiz" olduğunu ifade etti. Macron, şiddet olaylarını durdurmak için alınan önlemleri sıralayarak, "Sokaklara daha fazla polis konuşlandırılacak." dedi.

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"DEVLETİN DEĞİL, EBEVEYNLERİN SORUMLULUĞU..."

Dün gece gözaltına alınanların üçte birinin genç, bazılarının ise "çok genç" olduğunu aktaran Macron, çocukları şiddetten uzak tutmanın devletin değil, ebeveynlerin sorumluluğu olduğunu söyleyerek ebeveynlerden gençleri evde tutmalarını istedi. Macron, "Sosyal medya gösterilerin örgütlenmesini kolaylaştırarak şiddetin körüklenmesinde rol oynadı. Hassas içeriklerin kaldırılması yönünde taleplerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

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"Bazı gençlerin sokakta kendilerini zehirleyen video oyunlarını oynadığı hissine kapılıyoruz" diyen Macron, sosyal medya platformlarının yetkilileriyle temas halinde olduğunu vurguladı. Macron ayrıca sosyal medyadan şiddet çağrısı yapanların kimliklerinin tespit edilmesi için harekete geçeceklerini belirtti.

TOPLU TAŞIMA SAAT 21.00'DEN İTİBAREN YASAKLANACAK

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin bir genci vurmasıyla patlak veren sokak olaylarında, valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verdi.

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Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla vurulmasının ardından ülkenin farklı kentlerinde patlak veren sokak olayları sürdü.

Fransız basınındaki habere göre, Darmanin, valilere ülke genelinde otobüs ve tramvay seferlerini yerel saatle 21.00'dan itibaren iptal etme talimatı verdi.

Öte yandan, Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde daha önce 1 günlüğüne askıya alınan tramvay ve otobüs seferleri yeni bir emre kadar her akşam saat 21.00 itibarıyla kaldırıldı.

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Lyon kentinde de saat 20.00 itibarıyla tramvay ve otobüs seferleri iptal edilirken, Marsilya'da saat 19.00 itibarıyla tüm toplu taşıma seferleri durdurulacak.

NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. (AA-İHA)

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