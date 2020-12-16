HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı arttı

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı arttı

16.12.2020 23:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı arttı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 615 yeni vaka görüldü.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısı birkaç günün ardından artış gösterdi.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 615 artışla 2 milyon 409 bin 62'ye yükseldi.

16 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı16 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 292 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 59 bin 361'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 850'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 315 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1224 artışla 180 bin 311'e ulaştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Ülke şokta! 5.6 şiddetiyle sallandılarÜlke şokta! 5.6 şiddetiyle sallandılar
İşte aşılarla ilgili yanlış bilinen gerçekler!İşte aşılarla ilgili yanlış bilinen gerçekler!

En Çok Okunan Haberler

Yatakta tamamen çıplak poz!

Yatakta tamamen çıplak poz!

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü

Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 5.6 şiddetiyle sallandılar

Charlie Hebdo davasında 14 zanlıya ceza yağdı

Charlie Hebdo davasında 14 zanlıya ceza yağdı

Türk bilim insanı Özlem Türeci: 6 ay daha tetikteyiz

Özlem Türeci: 6 ay daha tetikteyiz

ABD'li Senatör Graham'dan dikkat çeken İran açıklaması: En felaket karar olabilir

ABD'li senatörden Biden yönetimine uyarı: En felaket karar olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo karantinaya alındı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo karantinada!

İngiltere’de yüksek derecede bulaşıcı 'kuş gribi' salgını

İngiltere’de yüksek derecede bulaşıcı 'kuş gribi' salgını

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.