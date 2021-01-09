HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa’da Kovid-19’un daha hızlı yayılan türüne yeniden rastlandı

Fransa’da Kovid-19’un daha hızlı yayılan türüne yeniden rastlandı

09.01.2021 23:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fransa’da Kovid-19’un daha hızlı yayılan türüne yeniden rastlandı

Fransa’nın güneyindeki Marsilya bölgesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Bouches-du-Rhone ve Provence-Alpes-Côte d’Azur bölgeleri Valisi Christophe Mirmand, yaptığı açıklamada, İngiltere’den gelen mutasyon geçiren virüsü taşıyan kişiyle temas eden 46 kişiden 24’ünün testinin pozitif çıktığını belirtti.

"DURUM ENDİŞE VERİCİ"

Mirmand, bölgede her 100 bin kişide 225’ten fazla vaka görülmesi nedeniyle durumun endişe verici olduğunu kaydetti.

Virüsün daha hızlı yayılan türünün bu kadar çok kişide görülmesi nedeniyle ülke genelinde 20.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı erkene alınarak 18.00’e çekildi.

9 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı9 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Ülkede 26 Aralık’ta Tours kentinde bir kişide virüsün İngiltere’deki daha hızlı yayılan türüne rastlanmış, bu virüsün bulaştığı kişi sayısı 19’a yükselmişti.

Diğer yandan, 31 Aralık’ta Haut-Rhin bölgesinin İsviçre sınırında bir kişide virüsün Güney Afrika’da tespit edilen daha hızlı yayılan türüne rastlanmıştı.

Fransa’da dün kaydedilen 19 bin 814 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 2 milyon 747 bin 135’e çıkmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
İngiltere, Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı ülke olduİngiltere, Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu
Pubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yoluPubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yolu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Ocak koronavirüs tablosu

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

Uğur Şahin ve Özlem Türeci Time dergisinin kapağında

Time'a kapak oldular: Aşı devrimi

Papa Franciscus Kovid-19 aşısı yaptıracağını açıkladı

Kovid-19 aşısı yaptıracağını açıkladı

ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor

En öne çıkan isimlerdi! Kaos gecesiyle ilgili yeni gelişme

İngiltere, Avrupa'da koronavirüsten en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu

İngiltere, Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 483 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 483 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Lice'de teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.