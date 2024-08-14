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  4. Fransa'da Rafale tipi 2 savaş uçağı havada çarpıştı! Pilotlardan haber alınamıyor

Fransa'da Rafale tipi 2 savaş uçağı havada çarpıştı! Pilotlardan haber alınamıyor

14.08.2024 18:29
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Fransa'nın Meurthe et Moselle bölgesinde Rafale tipi 2 savaş uçağı havada çarpıştı. Kazada 1 pilot kurtulurken, diğer uçaktaki eğitmen pilot ve öğrenci pilottan ise haber alınamadı. Kaza bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fransa'da Rafale tipi 2 savaş uçağı havada çarpıştı! Pilotlardan haber alınamıyor

Fransa'nın Meurthe et Moselle bölgesine bağlı Colombey-les-Belles kasabasında öğle saatlerinde 2 Rafale tipi savaş uçağı havada çarpıştı. Fransa Hava ve Uzay Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, pilotlardan birinin çarpışmadan önce fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu, ancak diğer uçakta bulunan eğitmen pilot ve öğrenci pilottan henüz haber alınmadığı belirtildi.

KAYIP PİLOTLAR ARANIYOR

Kayıp pilotlar için jandarma, itfaiye, orman idaresi ve sivil savunma ekiplerinin ortak koordinasyonuyla arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Uçakların Haute Marne bölgesindeki Saint Dizier Hava Üssü'ne bağlı Rafale dönüşüm filosuna ait olduğu öğrenildi. Meurthe et Moselle Valiliğinden yapılan açıklamada, bölge halkından kaza mahallinden uzak durmaları istendi. Nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Fransa savaş uçağı
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