Fransa'dan flaş Twitter hamlesi! 'Yasaklamaya hazırız..."

Avrupa Komisyonu'nun sanayiden sorumlu üyesi Thierry Breton'un çevrimiçi dezenformasyona karşı uygulama kurallarını resmi olarak yayımlanmasının ardından Fransız dijital işlerden sorumlu bakanı Barrot: "Twitter, kurallarımıza uymazsa, tekrarlanması durumunda Avrupa Birliği'nden yasaklanacak"

"TWITTER DEZENFORMASYON SAVUNUCULARI TARAFINDAN REHİN ALINDI"

Fransız Bakan Barrot yaptığı açıklamada; "Twitter kamusal tartışmada önemli bir rol oynuyor, ancak Twitter gibi bir sosyal ağın dezenformasyon savunucuları tarafından rehin alınması ve dolayısıyla kamusal tartışmamızın, demokrasimizin etkilenmesi riskini alamayız" ifadelerinde bulundu. Bu yüzden net kuralları olduğunu ifade eden Barrot, Twitter'ın bu kurallara uymak zorunda olduğunu söyledi.

"AVRUPA KURALLARINA UYMAYA HAZIRIZ"

Twitter'ın sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk, Twitter'ın Avrupa'nın belirlediği kurallara uymaya hazır olduğunu hatırlatmıştı.

