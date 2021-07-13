Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!

ABD'li online reklam teknolojileri ve arama motoru şirketi eğer gelecek iki ay içinde haber içeriklerini kullandığı haber kuruluşlarını ve diğer yayıncıları nasıl tazmin edeceği konusunda bir plan sunamazsa her gün 900,000 euroya kadar ek ceza ödemek zorunda kalacak.

Haber kuruluşları APIG, SEPM ve AFP, Avrupa Birliği'nin (AB) "komşu haklar" yaratan son direktifi çerçevesinde online haber içeriklerinin kullanım bedellerinin ödenmesi için orta yol bulunması konusunda şirketi iyi niyetli davranmamakla suçluyorlar.

Le Figaro ve Le Monde gibi basılı yayın yapan büyük haber kuruluşlarının birçoğunu temsil eden APIG, çerçeve anlaşma imzalamasına rağmen davacılardan biri olarak bulunuyor.

GOOGLE'DAN CEZAYA YANIT

Google ise, Fransız rekabet kuruluşunun ceza kararının kendilerini "son derece hüsrana uğrattığını" belirtti.

Google sözcüsü, "Bu ceza, anlaşmaya varma gayretlerimizi ve platformlarımızda haberlerin nasıl yer aldığı gerçeğini hiçe sayıyor" dedi.

(Reuters)

