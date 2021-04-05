Fransa’nın Hindistan’a yaptığı savaş uçağı satışında yolsuzluk

Haberde, Fransız Yolsuzlukla Mücadele Ajansı’nın (AFA) Dassault sanayi şirketinin ödemelerini incelediği ve olağan dışı bir para transferi fark ettiği bildirildi. AFA’nın Dassault şirketinin verilerini incelemesi sonrası 1 milyon euroluk “hediye” ödemesi yapıldığı tespit edildi. Bir hediye için fazla bulunan miktarın yolsuzluk kanıtı oluşturabileceğini yazan Mediapart, Dassault şirketinin ödemeyi “50 Rafale maketi” karşılığı yaptığını yazdı. Haberde, maketlerin satışını kanıtlayan hiçbir belge olmamasına rağmen AFA’nın dosyayı yolsuzluk soruşturmasına çevirmediği, bunun sebebinin ise Dassault şirketinin ülkedeki etkin gücü ve siyasi desteğinin olduğu belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberde, 15 yıl süren müzakereler sonucunda gerçekleşen satışa yolsuzluk karıştığı iddia edildi. Mediapart’ın özel haberinde, Dassault şirketinin satışın gerçekleşmesinde aracı olan Sushen Gupta’ya 1 milyon euro verdiği ve bu ödemeyi sözde 50 uçak maketi karşılığında yaptığı öne sürüldü.

Fransa tarihinin en büyük savaş uçağı satışı 2016 yılında Hindistan ’a yapılmıştı. Hindistan’a 36 Rafale tipi savaş uçağı satan Fransa, 7.8 milyar avroluk bir anlaşma yapmıştı. Uçakların üreticisi Dassault şirketinin de katıldığı törende Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Driam ve Hintli mevkidaşı Manohat Parrikar, Fransa’nın tarihi savaş uçağı sözleşmesine imza atmıştı.

HİNDİSTAN GUPTA HAKKINDA SORUŞTURMA AÇTI

Haberde ayrıca Dassault’nun ödeme yaptığı şirketin sahibi olan Gupta’nın Hindistan’da hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması açılmasının da Rafale satışında yolsuzluk olabileceği yönündeki iddiaları kuvvetlendirdiğinin altı çizildi. Mediapart, AFA’nın 7 binden fazla çalışanı olan Dassault şirketine bilerek soruşturma açmadığını ve Dassault şirketinin siyasi destek aldığını vurguladı.

YUNANİSTAN'A SAVAŞ UÇAĞI TESLİM EDİLECEK

Yunanistan parlamentosu, 14 Ocak’ta Fransız yapımı Rafale tipi savaş uçağından 2,5 milyar euro karşılığında 18 adet alınması yönündeki yasa tasarısını onaylamıştı. Yunan hükümeti, 6’sı yeni, 12’si kullanılmış olan 18 Rafale savaş uçağının alınacağını ve ilk teslimatların yılın ilk yarısında yapılmasının planlandığını aktarmıştı. (İHA)

