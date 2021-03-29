Fransa'nın Libya'daki büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Fransa'nın Libya Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fransız Büyükelçiliği 29 Mart 2021 günü yeniden açıldı. Görev başına!" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, Fransız Büyükelçi Béatrice Le Fraper du Hellen ve diğer elçilik yetkililerinin fotoğraflarına yer verildi.

TEMMUZ 2014'TE KAPILARINI KAPATMIŞTI

Trablus'taki Fransız Büyükelçiliği Temmuz 2014'te kapılarını kapatmış, vatandaşlarını tahliye ettikten sonra çalışmalarına Paris'ten devam etmişti.

Bu tarihten sonra Fransa, Libya'da çatışmaların devam ettiği yıllarda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri ve siyasi olarak destekledi.

Fransa Savunma Bakanlığı, Temmuz 2016'da, Hafter milislerinin kontrolündeki Bingazi'de 3 askerinin öldüğünü açıkladı.

(AA)



