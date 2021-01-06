HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa’da arkeolojik kazıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı

Fransa’da arkeolojik kazıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı

06.01.2021 14:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fransa’da arkeolojik kazıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı

Fransız ve İspanyol arkeologlar tarafından yapılan araştırma, 41 bin yıl önce, iki yaşındaki Neandertal çocuğun modern insanlar gibi ölülerini gömdüğünü ortaya çıkardı.

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi ve İspanya'daki Bask Ülkesi Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından ortak yürütülen Ferrassie bölgesindeki arkeoloji çalışma, 41 bin yıllık iki yaşındaki Neandertal çocuğun modern insanlar gibi ölülerini gömdüğünü ortaya çıkardı. Fransız ve İspanyol araştırmacılar, modern yüksek teknoloji yöntemlerini kullanarak bölgede keşfetteki kalıntıları inceledi.

EN YENİ NEANDERTAL KALINTISI

Yapılan araştırmada, çocuğun iskeletine ait daha önce tanımlanmamış 47 kemiğin tespit edildiği ifade edildi. Araştırmada ortaya çıkan bir başka detaya göre, ise iki yaşındaki Neandertal çocuğun kasti olarak gömüldüğü ifade edildi. Öte yandan yaklaşık 41 bin yaşında olan bu kemik, doğrudan tarihlenen en yeni Neandertal kalıntılarından biri oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Koronavirüste yeni tedavi 10 kişiden 9'unda etkili olduKoronavirüste yeni tedavi 10 kişiden 9'unda etkili oldu
Kalem suresinin meali ve faziletiKalem suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Koronavirüs için yeni tedavi umudu! 10 kişiden 9'unda etkili oldu

Koronavirüste yeni tedavi 10 kişiden 9'unda etkili oldu

Mahkemeden Assange hakkında yeni karar

Mahkemeden Assange hakkında yeni karar

Almanya'da vahim tablo: Krematoryumlar cesetlerle doldu

Almanya'da vahim tablo: Krematoryumlar cesetlerle doldu

Çin'den salgının kaynağını araştırmak isteyen DSÖ uzmanlarına vize engeli

Salgının kaynağını araştırmak isteyen DSÖ uzmanlarına engel

ABD’de panik yaratan ses kaydı güvenlik güçlerini harekete geçirdi!

Panik yaratan ses kaydı güvenlik güçlerini harekete geçirdi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan itiraf

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan itiraf

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.