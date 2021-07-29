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Fransız Bakan Djebbari'den İmamoğlu'na makamında ziyaret!

29.07.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ulaştırma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'deki makamında ziyaret etti. İmamoğlu, "İstanbul gibi önemli bir kentte, çok değerli iş birlikleri için Fransa'nın farklı kurum ve kuruluşlarıyla görüşüyoruz ve yönetiyoruz. Bundan memnunuz. Daha güzel iş birlikleri için de tabii ki geliştirmeye dönük çalışmalar söz konusu" dedi.

Fransız Bakan Djebbari'den İmamoğlu'na makamında ziyaret!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa Ulaştırma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Djebbari'yi Saraçhane yerleşkesindeki makam odasında ağırladı. Bakan Djebbari'ye ziyaretinde Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin de eşlik etti.

"İSTANBUL, TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİNİN ODAK NOKTASI"

Djebbari ve ekibine, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, "İstanbul gibi önemli bir kentte, çok değerli iş birlikleri için Fransa'nın farklı kurum ve kuruluşlarıyla görüşüyoruz ve yönetiyoruz. Bundan memnunuz. Daha güzel iş birlikleri için de tabii ki geliştirmeye dönük çalışmalar söz konusu" diye konuştu. Daha önce Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun davetlisi olarak Fransa'da bulunduğunu belirten İmamoğlu, "Umarım Fransa'da da buluşuruz ve bu güzel iş birliklerinin devamını hep birlikte sağlarız. Zira İstanbul, Türkiye-Fransa ilişkilerinin odak noktası. Buna, bu yüzyılda katkı sunan yöneticiler olmak da hepimiz için değerli bir davranış biçimi. Umarım bu ilişkiler, yüzyıllar boyu devam eder" şeklinde konuştu.

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"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİ KONUSUNDA DA SİZİNLE GÖRÜŞMEKTEN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ"

Türkiye'de ve İstanbul'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Jean-Baptiste Djebbari ise, "Gündemdeki konular hakkında görüşme fırsatı bulacağız. Ülkelerimiz arasındaki iş birlikleri konusunda da sizinle görüşmekten memnuniyet duyacağız. Özellikle de 200 kilometrelik bir metro hattının tam da inşa edildiği bu vakitte görüşmekten memnuniyet duyacağım. Fransa Kalkınma Ajansı'yla iş birlikleriniz olmuş. Yine başka ve gelecekte yapacağımız iş birlikleri konusunda da görüşme fırsatı yakalamış olacağız ulaştırma konusunda" ifadelerini kullandı. Bakan Djebbari, görüşme sonrasında da İBB anı defterine duygularını yazdı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Fransa İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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