Fuat Oktay: Devletimiz güçlendikçe kaynakları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Ankara’da bulunan Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kıldı. Oktay, bayram namazına Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg ile geldi. Namaza gelen vatandaşlar, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Oktay, bayram namazı ardından çıkışta vatandaşlarla bayramlaştı. Oktay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün bir ayı geride bırakarak hep birlikte, bir ve beraber olarak huzur içerisinde bir Ramazan Bayramı’na kavuşmuş olduk. Biraz buruk başladık depremden dolayı. Hamdolsun ramazan boyunca bütün millet ve devlet olarak depremzede kardeşlerimizin şartlarını hep birlikte iyileştirmeye çalıştık. Son ana kadar da devam edeceğiz inşallah. Özellikle depremzede vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINA DOĞRU İLK VE ÇOK BÜYÜK BİR ADIMDI"

Dün Filyos'ta olduğunu hatırlatan Oktay, "Biz aslında iki bayramı birlikte kutladık. Türkiye’nin enerji bağımsızlığına doğru ilk adımdı ve çok büyük bir adımdı. Denizin 2 bin 200 metre derinliklerinden çıkardığımız 710 milyar metreküplük gaz rezervimizi karaya çıkarıp, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk ateşi de yaktık. Birkaç hafta içerisinde de bu gaz inşallah mutfaklarda olacak. Dün de zaten Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi milletimizle paylaştı. 1 ay boyunca, tüm doğal gaz giderlerinin ücretsiz, 1 yıl boyunca ısınma hariç diğer doğal gaz ihtiyaçları ücretsiz olacak. Devletimiz güçlendikçe bu kaynakları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu güzel haberle birlikte de bugün iki bayramı birlikte kutladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

